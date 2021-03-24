المقالات

طحنون وتغيير الخطة في المضمون..!

26 2021-03-24

 

عمار الجادر||

 

·        اخذوهة من ولد الشيخ

لليهود عقلية ماكرة, وكأن الشيطان استخلص ماءه في تلك الطينة, فيصدق عليهم قول اهلنا ( يطلعون من زرف المس), وهذا تماما ما حدث في انتخابات امريكا الاخيرة, حيث فشلت اهوائهم في ابقاء اهوجهم, فقرروا ان ينتقلوا لخطة طحنون, ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

في غفلة التحليل السياسي, وابعاد النظر الى كورونا ولقاحها, ورفسات الموت الاخيرة لداعش, استبدل اليهود خطتهم بالكامل, وفي انتخاب كامالا هاريس نائبا لبايدن, تحقق الانتقال الفعلي للخطة البديلة, ولكل خطة هناك قيادة يهودية تنفذ, وبقرة حلوب تغذي, وعقل الوسواس الخناس, القيادة اليهودية هي تلك النائبة التي حين اعلان انتخابها, اشتعلت الافراح في الهند, وبالتأكيد فان من اشعل الاحتفالات بالهند, هم ليسوا شعب الهند المسكين, لكن عقلية الوسواس الخناس المتمثل بالام بريطانيا, وبهذا تكون الهند حليفا للبنت اللقيطة امريكا, عزفا على وتر العنصرية, كما فعلوا في حقبة اوباما, والبقرة الحلوب الجديدة هي الامارات وطحنون.

لكل شيء حساب ان لم يكن مقدما فمؤجل, وهي القاعدة الربوية التي قتل لأجلها اليهود الاف الانبياء, ولما كانت الامارات تتنعم بين ليلة وضحاها برفاهية مطلقة, هذا يثير تساؤلات كثيرة, وتنجلي غبرة التساؤلات عندما تعلم ان البنك الدولي في ابو ظبي يقرض الدولة بكاملها شعبا وامارة, والعائلة الحاكمة تملك اسهما فيه, لكن رئيسه هو طحنون بن زايد! وجميع هذه الاموال هي بعقود مالية استثمارية من مصارف بريطانية الاصل يهودية الادارة, وتحت غطاء استثمار البترول, الذي تورط به الراحل زايد, في الحقيقة انها عائلة تفكر بنفع اهلها لكن في فخ الشيطان.

بعد ان انهكت السعودية واحترقت ورقة الزعامة الدينية, جاء دور العهد الجديد وهي زعامة ما يطلق عليه التعايش السلمي زورا, وطبعا يجب ان يؤطر باطار ديني يرضي العامة وهو ما اطلق عليه مؤخرا بالدين الابراهيمي, والذي له مكان اخر في فهمه ان وفقنا لذلك, لكن ما يهم هو اللاعب المرحب به نظرا للحداثة, وهنا جاء دور سداد الدين المؤجل على الامارات, والذي لا يستطيع حكام الامارات سداده الا بالانصياع الفعلي للمخطط اليهودي, والذي هو بمثابة نهاية عهد الامارات الزاهر, حيث ستكون الامارات هي اللاعب الاساسي في ساحة السجود لادم, فأكل الثمار يستوجب ظهور السوءة, وهذا ما فعله طحنون بالفعل وامثاله في العراق من زعامات تتوهم انها تسير باتجاه الدين السليم.

يعتقد طحنون ان تغيير الخطة في المضمون, لكن هيهات فما اغوى الشيطان ادم لنفعه, وفي الاخير ان عهد الامارات بدأ بداية النهاية المرة, واخذوها من ولد الشيخ ( راح تصيرون شتات الافاق).

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
من تراث الدول العلمانية الذي لا يتحدث عنه العلمانيون..!
كيف تكون مسلماً وقبلتك (أور) ؟!
سيرة "رفض"..من دكتاتورية صدام إلى تعسف الطغاة الصغار
محنة سرحان..!
طحنون وتغيير الخطة في المضمون..!
كورونا الإمبريالية تستهدف البشر
العدها حبايب شيعنها والما عدها حبايب ضيعنها
هل سيضرب البرلمان ضربته القاضية الثانية؟!
المقاولون السياسيون ومبدأ المنفعة وغدر الأمانة..!
لماذا اليمن تحديداً ؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك