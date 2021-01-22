المقالات

آهات وحشرجات..الشباب أرخص منا جميعاً


 

أياد خضير العكيلي||

 

بربع بربع 

صاح بائع الشاي

وأرتد الصدى .. بربع بربع بربع

تابوت بربع  .. شباب بربع ..

شهادات بربع .. كل شي بربع

الحك بسرعة ياولد ..

كل شي بربع

بالة بربع .. بالة بربع

ومكرود يالمالك ربع

تشكى وتتعب للصبح

تاليها تنباع بربع ..

وتاليها تنذبح بربع ..

* يسألكم الشهيد وهو يرقد في قبره وفي ليلته الاولى .

 سادتي المسؤولين بالله عليكم هل زرتم أهلي .. هل زرتم أيتامي .. هل زرتم والدتي الثكلى ليلة أمس ؟ أم تراكم نمتم مطمئنين في فراشكم الدافيء الوثير ..

محتضنين اولادكم وأحبابكم ..

هل يعقل أن أعينكم لم تحزن ولم تبكي ، ونمتم ككل ليلة ؟

أم تراكم سهرتم مع دموع أمي الحزينة ؟

هل ترون .. هل تسمعون صوتها وهي تأن وتصرخ وتندب حظها !؟

هل ترونها فعلا ، أم أنكم لاترون ولاتسمعون !؟

أجيبوني سادتي المسؤولين ..؟

من فضلكم .. أجيبوني

هل ترون أيتامي الصغار كيف تأن وتبكي ،

وكيف تسأل عني وتبحث عني ؟

هل تسمعون صراخهم وعويلهم ونداءهم ؟ أم أنكم غلف على قلوبهم ؟

مَن لأمي .. مَن لأيتامي .. مَن لزوجتي الصغيرة ياترى ..!؟

مَن يطعمهم .. مَن يرعاهم ..مَن يكسيهم .. مَن !؟

معقولة نمتم سادتي المسؤولين .!؟

رحم الله الشهداء

وشافى الجرحى

جمعة حزينة متشحة بسواد الايام الثكلى والحبلى بالالام ..

وعذراً لكم سادتي فلربما أزعجتكم ..

ـــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
ليس إعفاء القادة الأمنيين هو الحل
ابكيكم ايها الفقراء
أقلام الدفاع المقدس ..
بين التفجير والتخدير حقائق مخفية
آهات وحشرجات..الشباب أرخص منا جميعاً
♦️ مبدأ اذهب انت وربك ♦️
💥استنساخ فكرة انياب حزب البعث💥
الإرهاب لا دين له ؟!
لم يتحملوا طويلا! ففجرونا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 92.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
فيصل الخليفي المحامي : دائما متألق اخي نزار ..تحية من صنعاء الصمود . ...
الموضوع :
الغاضبون لاحراق قناة دجلة..؟
سعدالدين كبك : ملاحظه حسب المعلومات الجديده من وزاره الخارجيه السيد وزير الخارجيه هو الذي رشح بنفسه وحده سبعين سفيرا ...
الموضوع :
بالوثائق.. توجيه برلماني بحضور وزير الخارجية الى المجلس في الجلسات المقبلة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهيبارك بيك ويرحم والديك وينصرك بح سيدنا و حبيبنا نبيى الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
هيئة الحشد الشعبي تبارك للقائد ’المجاهد أبو فدك’ ادراجه على لائحة العقوبات الأميركية
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
فيسبوك