سيناريوهات قانون الانتخابي الجديد (ميسان انموذج)

د بلال الخليفة||

في استعراض سريع تاريخ الانتخابي العراقي بعد عام 2003 هي كالاتي:

1. ابتدأت بمجلس الحكم في آذار/مارس 2003 م

2. ثم تلاه المجلس الوطني الانتقالي والذي تكون من 100 عضو 81 انتخب في مؤتمر عقد في بغداد و19 عضو هم من اعضاء مجلس الحكم.

3. الجمعية الوطنية الانتقالية (الانتخابات البرلمانية الاولى 2005) وكانت مهمة هذه الجمعية كتابة دستور جديد للعراق والتحضير لانتخابات لحكومة جديدة ومجلس نواب جديد. كان العراق دائرة انتخابية واحدة وكان النظام المستخدم هو النظام النسبي والقائمة مغلقة. وحصة العمارة كانت اربعة مقاعد.

4. في انتخابات عام 2005 لمحافظة ميسان, كانت النتائج هي ست مقاعد لائتلاف العراقي الموحد وواحد للعراقية. في هذه الانتخابات تم اعتماد الدوائر المتعددة وبقيت القائمة مغلقة.

5. انتخابات عام 2010. في هذه الانتخابات تم استخدام قانون سانت ليغو اول مرة واعتماد القائمة المفتوحة كانت نتائج محافظة ميسان هي كالأتي :

• دولة القانون 4 مقاعد

• الائتلاف الوطني العراقي 6 مقاعد ويتكون من الاحرار والمجلس الاعلى وكانت المقاعد هي ثلاث للأحرار وثلاث للمجلس الاعلى

6. انتخابات عام 2014 لمحافظة ميسان

• ائتلاف دولة القانون 32%

• التيار الصدري 26%

• تيار الاصلاح 4%

• المواطن 12%

• الكتل الاخرى 22%

7. انتخابات 2018 لمحافظة ميسان

• التيار الصدري (الاحرار) 43%

• ائتلاف الفتح 20 %

• تيار الحكمة 13 %

• النصر (حيدر العبادي) 11%

• دولة القانون 10%

في الانتخابات المقبلة سيكون عشر مقاعد لميسان وتكون موزعة على ثلاث دوائر انتخابية , اي في كل دائرة انتخابية سينتخب ثلاث نواب عدا دائرة واحدة منهم ستكون اربعة مقاعد وفي كل دائرة انتخابية ستكون نائبة فائزة .

سيطبق النظام الانتخابي هو النظام النسبي مثل ما هو معمول سابقا مثل سانت ليغو, فلو اردنا وضع سيناريو للانتخابات المقبلة مع توقع النسب للكتل التي ستشارك في الانتخابات المقبلة.

• التيار الصدري 30 % وبحدود 100 الف ناخب

• تيار الحكمة 17 % تقريبا يساوي 50 ناخب

• الفتح 20 % وهو تقريبا يساوي 60 الف ناخب

• القانون 7 % وهو تقريبا يساوي 21 الف ناخب

ومن خلال دراسة الخارطة الانتخابية للتيار الصدري فهو يملك الاغلبية في معظم المناطق في محافظة ميسان وبالتالي هو سيكون في الصدارة وفي كل دائرة انتخابية

السيناريو الاول: سانت ليغو = 1 عدد المقاعد 3

• التيار الصدري 1 (2 اذا كانت عدد المقاعد 4)

• تيار الحكمة 1

• الفتح 1

• القانون 0

السيناريو الثاني: سانت ليغو = 1.2 عدد المقاعد 3

• التيار الصدري 1 (2 اذا كانت عدد المقاعد 4)

• تيار الحكمة 1

• الفتح 1

• القانون 0

السيناريو الثالث: سانت ليغو = 1.4 عدد المقاعد 3

• التيار الصدري 1 (2 اذا كانت عدد المقاعد 4)

• تيار الحكمة 1

• الفتح 1

• القانون 0

النتيجة:

التيار الصدري سيكون لدية اربعة مقاعد وكل من الفتح وتيار الحكمة سيكون لدية ثلاث مقاعد بينما دولة القانون فلا يكون لدية اي مقعد.



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