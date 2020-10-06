الاعلام .. والطريق الى الحسين .. !!

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أياد خضير العكيلي || ونحن نتابع ويتابع معنا العالم أجمع بأهتمام ومن خلال القنوات الفضائية العراقية المسيرة المليونية للزيارة الاربعينية للامام الحسين عليه السلام ، يثير أنتباهنا تركيز الاعلام بشكل كبير على عدة أمور وهي عدد الزوار ، تقديم الخدمة والطعام للزوار من قبل الكواكب وكذلك تقديم الرعاية الصحية لهم وغيرها من الامور الثانوية من أصل الزيارة وأصل القضية التي أستشهد من أجلها الحسين والتي من أجلها تسير كل هذه الملايين الى قبلة الاحرار ، في حين يختفي بشكل كبير تسليط الضوء على القضية الاهم وهي رسالة الحسين والمباديء التي من أجلها أستشهد الامام الحسين هو واهل بيته وأصحابه وأهمها الاصلاح ورفض الظلم والطغيان والوقوف في وجه الطغاة من أجل إحياء الدين ومن أجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .. أخواني رجال الاعلام والصحفيين .. أخوتنا في القنوات الفضائية العراقية .. انتم تعلمون جيداً أن الامام الحسين عليه السلام ليس طريقاً للمشاة أو طعاماً جميلاً نتباهى به أو أنشودة ننشدها لنبكي ونلطم وحسب ، فلماذا يتم التسليط على تلك الامور اكثر من غيرها في ذكرى الزيارة الاربعينية ..!!!؟ في حين يحتاج الناس اليوم أكثر من أي وقت مضى الى التوعية والتثقيف بامور عديدة ولاسيما الاهداف والمباديء التي أستشهد من أجلها ريحانة رسول الله ..