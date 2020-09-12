🔴حزب قمعي منحل وفكرا باقي🔴

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||



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[ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ] [ ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ] في البدا ماهو الحزب السياسي نريد ان نجمع ين تعريف الحزب وتعريف السياسة لنخرج بنتيجة تعريفية نقول فيها : ان الحزب السياسي هو : تنظيم سياسي دائم ومنظم لقوى اجتماعية معينة توحدهم آيديولوجية أو فكرة واحدة ، هدفهم الوصول الى السلطة والبقاء فيها . وعندما تقرا تأريخ الاحزاب القمعية والمتفردة بالحكم عبرة التاريخ البعيد والقريب ، تجد انها سقطت، وان دام حكمها فتره طويلة . ولكن هذا سقوط في اغلب الاحيان اعقب حزبا قمعيا اخرا من نفس النسيج ذلك الحزب القمي المنحل ، كونه من نفس الفصيلة الفكرية القمعية . وان محل الخلاف بينهما هو فقط الاسم ، والا الفكر هو نفس الفكر . ونحن ليس بصدد مناقشت وبيان سبب سقوط تلك الاحزاب القمعية المتفرد بالسلطة ، الدموية العنصرية ، لان تشكيل الاحزاب ومايتعلق به لنا كلاما فيه ياتي تبعا ان دامت الحياة [ ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ] ، محل الشاهد : ولكن السؤال ماهو الشيء الذي انحل من تلك الحزاب القمعية عبر التاريخ ؟ الجواب : فقط المسمى ، والمقرات ، والمناصب التنفيذية للحكومة . والجواب يفرض سؤال : وهل هذا الاجراء يعتبر ان ذلك الحزب منحل ؟! . ان مثل هذه الاجراءات لاتعتبر سقوطا ، ولانستطيع ان نعطي قرارا واقعيا جازما بأنها منحلة ، لان المشكلة لم تكمن في المكان ولا بالمسمى ولا بوجودها في كراسي القرار ، لان تلك الاحزاب القمعية الدموية على مر التاريخ ، كان بإمكانها ان تعيد السيطرة من بعيد ، على كل مفاصل الحكومة ، وذلك بأعداد شخصيات معينة ، وتزجهم بالعملية الاصلاحية الجديدة على انهم مستقلين ولكنهم فكريا هم منتمين لها . لانه اكيدا وان بعد المنتمين لهم رسميا من مصادر القرار والمكان يبقى لديم محبين والموالين ممكن اعدادهم وزجهم بالعملية السياسية الاصلاحية . وللعلم هم اكيدا سيقوموا بذلك وقاموا لسببين : الاول / تشويه صورة الاحزاب الجديدة ، من خلال اعمال تخريبة عسكرية و سياسية واقتصادية ، واظهار ، صورة الاصلاح مشوشه ثانيا / الوصول الى مصادر للقرار بدافع المنافع وتحقيق ماقلناه بالفقرة اولا. وبذلك يكون الوضع كما يقال ( تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي ) . اذن ماهي الالية التي تحقق السقوط الحقيقي لذلك الحزب القمعي المتفرد بالسلطة ، والتي من خلالها يتحقق انه حزب منحل ؟ الجواب : السقوط الفكري ان تكون منهجيتك اسقاطه فكريا ، وعقائديا . لانك ستتعاقب عليك اجيال لم تشهد ذلك القمع ، لم تذق طعم ذلك التعذيب ، لم ترى ذلك الكبت للحريات ، لم تشهد ذلك الخوف الذي هو نتيجة ظلمهم وقمعهم لابسط الحقوق المتمثلة بممارسة الشعائر الدينية وغير ذلك الكثير . فكيف اذن ستقنع تلك الاجيال بما جرى من الظلم والقمع في الماضي ؟ ! فأن كان الجواب : بالصور و المقاطع الفيديوية !! قلنا كل ذلك لايعد كافيا ، لاثبات مرارة القمع والظلم ، لان هناك شيء نفسي لاتستطيع ان توصله كل تلك الصور والمقاطع الفيديوية المسجلة . اذن كان على المتصدين اسقاطه تلك الاحزاب القمعية ، بطريقة تفنيد افكارهم وكشف كذب اهدافهم واظهار حقيقة ظلم وطغيان حكمهم من خلال البرنامج التدريسي للاجيال . هذا البرنامج سيعمل على بيان اهداف وافكار وسياسة ذلك الحزب الكاذبة بواقعها المرير الذي عاشه الشعب من حرب بعد حرب ، وتلك النتائج تستطيع بواقع فكري تحليلي تشخيصي بالذهن ، عندها سيكون لدى الاجيال التصور الباطني الصوري والحقيقي المتجذر عقائديا، ان هذا حزب قمعي ، وان هذه الجماعة انما حثوا في الارض فسادا . وهذا كان ضروري جدا ، لكي لا تعتبر الاجيال ان الاحزاب التي قدمت وحكمت بالحاضر ، كانت غايتها سقوطا تآمري على تلك الحكومة من اجل منفعة دنيوية سلطوية ، ولم تكن الغاية انقاذ الشعب من حكم حزب قمعي ظالم المتفرد بالسلطة . محل الشاهد : فان قمت بالاسقاط الفكري ، عند ذلك ان لم تحصل على المسانده لن تحصل على المؤامرة ضدك فالسقوط الفكري اولى من سقوط المكان واستلام السلطة . على الامة ان تعرف وتعي ان الحزب القمي الظالم والذي من اولويات حكمه : ١ / التفرد بالسلطة والحكم والقرارات ٢ / الحكم ضمن الحزب الواحدة ولا تعددية عنده والكل يجب ان يقمع ٣ / التفرد بسلطة الراي الفقهي الواحد ، وتبويب الدين بما يناسب فقط مصالح سلطته ، حتى انه لا يراعي ابسط الامور واحترام المذاهب والاديان ٤ / لا رأي للشعب ، وهم عبيد الحكام وعليهم الطاعة جهازه الحاكم ، وبخلافه يكون جزاءهم القتل . ومن هنا كان عبر التاريخ مدون ومسجل وثابت ، ان مثل هكذا احزاب قاتله لشعوبها ومدمرة اقتصادها ناهبة خيراتها لملذاتها ، لن تتخلى عن السلطة واكيدا ستكون قمعية لتضمن بقاها بالسلطة . ياشباب العراق احذروا من تزييف الحقائق بأن يكون الماضي الظالم هو الحاضر المنقذ وتذكروا المقابر الجماعية التي كانت نتاج حكمهم الفعلي . وتذكروا ان جريمة ومذبحة سبايكر هي نتاج فكرهم القمعي واتباعهم ، ذلك هو الماضي القمعي . ان الماضي القمعي لوكان فعلا هو المنقذ ماكان هو السبب بقتل شبباننا ، سابقا حكما ولاحقا فكرا ، بل وتآمر عناصره مع السفاهين من بقيت الدول الدواعش على ابناء الشعب . وهل نسينا المفخخات . !!!! هناك تاريخا يشهد على سياستهم الجاهلية [ افحكم الجاهلية يبغون ] . ان التاريخ سجل ودون انه بسبب سياسة الماضي القمعية الظالمة والمتفردة سياسيا ودينيا ، كان تكفير والتهجير ، ولو كان هناك احترام لكل لاديان والمذاهب من قبل سياسة الماضي ، المتمثلة بالحزب الواحد لما كان الحال هو الحال لان . فاحذروا الترويج المزيف لسياسة القمع المتمثلة بالحزب المنحل المتفرد بالسلطة . اللهم احفظ العراق وشعبه ــــــــــــــــ