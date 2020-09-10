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ليس المهاجر كالطليق


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي||

 

هكذا اعلن امام المتقين وسيد الوصيين و النائب و الخليفة في منظمة الأسوة الحسنة الامام علي ( ع ) ، عن موقعة و موقع معاوية و بني امية عموما فقصد بالمهاجر نفسه سلام الله عليه و الطليق امية وسلالته العفنة النتنه.

حيث اثبت التاريخ ان بني امية ليس بعرب وهم من اصل رومي ، حيث امية كان عبد لدى عبد شمس احتضنه و رفعه له ، ولهذا اطلق الامام علي في احد عبارته ( وليس المهاجر كالطليق و لا الصريح كالصيق ) ، اشارة واثبات تاريخي ان هذه الزمرة الأموية ليس من الاصل الطيب وانهم يحملون الافكار البعيدة عن روح العربي والمسلم ، وهذا ما اكده جملة من علماء الجمهور ومنهم بن قتيبة الدينوري ،  وكما اكد ان بني امية اشد عداء للمسلمين العلامة النيسابوري في كتابه المستدرك ، حتى تعرض لهذا المعنى صاحب كتاب كنز العمال المتقي الهندي في تفسيره لقوله تعالى [ الم تر الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار ] ان المقصود بهم برواية عن الرسول ( ص ) ، ان منهم بني امية .

كما نقل ان الشجرة الخبيثة الملعونة في دستور القران الكريم هم ال امية وهذا ما ذهب اليه و ثبته من علماء الجمهور العلامة السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء .

وبني امية في السنة المطهرة احاديث عديدة تبين هذا المعنى واكثر من عدم استقامتهم و عداءهم للاسلام ومصالح المسلمين ، و افعالهم كانت واضحة والتي منها تمزيق المصاحب عندما رفعوه على رماح في مواجهة الامام علي ( ع ) ، والتاريخ اثبت و بالاجماع ان الوليد الاموي كيف مزق القران الكريم .

و حادثة هدم الكعبة المشرفة لاتنسى وكانت لمرتين الاولى في عهد يزيد الاموي والمرة الثانية في زمن الحجاج ، اضافة الى تجاوزهم على العترة وال الرسول الكرام ( ع ) ، هنا يطول المقال ان تعرضنا لذلك .

ولهذا كله جاء بلسان الائمة لعنهم بالمطلق ، وهنا يرد سؤال هناك شخصيات تنعد بالأصابع صلحاء من بني امية فكيف يأتي اللعن بالمطلق ؟

نقول جوابا على ذلك : ان اللعن شمل الاشرار منهم اكيدا و الاطلاق كان المقصود منه مطلق الشر .

ولكن هل انتهى الامر نحن هنا نحذر الامة ان الخط الاموي مستمر وان الشر الاموي مستمر باستمرار المتخذ طريقهم منهج له من المكر والشر الى  الإسلام والمسلمين وخصوصا المؤمنين من اصحاب الاسلام الحقيقي ، فالحذر كل الحذر ان تكون اموي المنهج والطريق ، او توالي من منهجه وهواه اموي ، فالحذر كل الحذر وعليكم مراجعة  انفسكم و اعمالكم و افكاركم  هل أنت اموي  ام انت ممن منتمي  الى مدرسة محمد وال محمد الكرام ؟

نسال الله ثبات على ولاية محمد وال محمد الكرام

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