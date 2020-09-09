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الامام الحسين مصدر ثقافة حب الخير للناس


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

عاشوراء .... هل عرفنا حقا ماهي عاشوراء ؟!!

هل توقعنا عاشوراء فقط موكب ينصب بالشارع ، او شعائر تقام دون انعكاس على الذات و المجتمع ؟!

عاشوراء ليس مواجهة الاجساد ،  تنتهي بموت و قتل تلك الاجساد ، انما عاشوراء هي واجهة بين الحق و الباطل ، عاشوراء كانت باتجاه التوجه الى بناء المجتمع على اساس حب الخير للناس  ، دون استثناء و على الاطلاق تحت مبدأ العدالة و الانسانية ، و التوجه بهم الى السعادة بالدارين .

في مقابل تحقق ذلك استنهاض الامة و البناء في داخل ذواتهم روح رفض الباطل و عدم تقبل القتل ، و الاستبداد و الفساد ، وعدم العدالة وعدم المساواة بالقانون ، و تمييز ذوات القربى من اقارب السلطة و المسؤولين على اساس بقيت العباد .

اذن حتى تكون ممن يقوم بإحياء عاشوراء .. و معرفة حقها و مكانتها ، و تكون حسينيا ، يجب ان تكون موقفك و اقولك  و عملك نابعة مما ينسجم مع  ارادة الامام الحسين ( ع ) وهي الارادة الالهية العادلة .

لن تكون حسينيا مهما بكيت و لطمت و جزعت على الامام الحسين ( ع ) في المساء ، ثم في الصباح ، تخرج لعملك تمارس الغش او الرشوة او العدوان على حقوق الناس او انك لم تخرج  عن العمل بحجة العزاء وتعطل اعمال الناس  ، او انك مسؤول تظلم وتميز على اساس غير مهني ، فكل هذه الاعمال وغيرها لن تجعل منك حسينيا ، علينا ان نتعلم  من الامام الحسين ( ع ) ، درسا مهما كيف ترك الحجيج يتوجهون الى منى وخرج من مكة متوجها الى كربلاء ، حيث ينتظره واجب اهم من الحج ، الا هو الدفاع عن الاسلام و تعاليمه في وجه من لا يريد ان يبقى للاسلام اسم او رسم .

يا ابناء الامة ....

تعلموا من الامام الحسين ( ع ) ، حب الاسلام وحب الخير الى كل ناس ، والوقوف بوجه الباطل 

نسال الله نصر الاسلام واهله

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