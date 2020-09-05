كلام شروكي..فكرة المؤامرة والطائفية اقبح كلمتين

عمار الجادر||

بأيام البعث راد المحافظ ان يسوي روحة حسيني, فطلب قارئ من المعممين الشيعة وشرط سيد, المهم اجة السيد وقبل لا يصعد المنبر كالولة : ( انتة اقرأ المقتل وانتبه علينة, اذا اشرنالك بدل الكلمة, واذكر ان علي احد الخلفاء), صعد المسكين يقرأ المقتل وبكل كلمة يأشرولة الجماعة بان يبدلهة, عاد هو احتار ونزل من المنبر, كلهم : ( ولكم جدي عاتب عليكم تحبونة؟! تردون تسوون الة مقتل وانتم تأشرولي حتة بكتلتة, جا قابل مات منتول؟!).

اليوم تحجي علة امريكا كالوا ( ها يؤمن بالمؤامرة ويرجعنة قرن!), تحجي بعقيدتك اللي هي تأريخ الاسلام كالوا : ها طائفي ويريد شق عصا المسلمين! انتم هاي الكلاوات منيلكم؟! وبعدين تعال وياي خل نشوف كلاواتكم هاي صحيحة لو لطشوهة الكم.

- المؤامرة:

منذ ان خلق الخلق والمؤامرة موجودة, و ان كنت مسلما تقرأ القران ستجد ان المؤامرة منذ خلق ادم, حيث تامر عليه الشيطان وجعله يقرب ما نهي عنه, وهكذا ستجد ان المؤامرة هي حرب موجودة منذ الخلق بين حزب الله وحزب الشيطان, حتى يتحقق وعد الله بان ( الارض يرثها العباد الصالحون) وطبعا مو احنة, وتجد ان وصف المؤامرة ملتصق تماما مع افك الشيطان وحزبه ومكرهما, وهذا الامر واقع حقيقي الغافل عنه لا عقل له, بل قد يكون يبحث عن مبرر للالتحاق بحزب الشيطان, وتجد ما نحن به اليوم متجلي بحوار ( ادم مع حواء) بالنسبة للاقتراب من الشجرة, وحواء هي نفس ادم كما جاء بالقران ( خلقنا لكم من انفسكم ازواجا) وكان الحوار كالتالي: ( الشيطان : ما منعكم ربكم من هذه الشجرة الا ان تكونوا من المخلدين, وهنا افك الشيطان ومكره بانه لهم ناصح, ادم يناقش الامر مع حواء, ادم: اظنها مؤامرة من الشيطان؟! حواء: احنة بالجنة يمعود وين المؤامرة محد يكدر يجذب هنا, ادم: يفكر بالامر وينصاع لكلام حواء بانه لا يوجد مؤامرة بالجنة, اكلوا من الشجرة وكان ما كان.

هسة عرفتوا ان المؤامرة موجودة؟! وان تخاف من نفسك التي بين جنبيك, وان لا تخالف كتاب الخالق, تعالوا نشوف الطائفية بعد.

- انت طائفي!

الاسلام طريق واحد فقط, لان الرب واحد والرسول واحد والقران واحد, فعندما نتكلم عن الاسلام الصحيح وما جرى فيه من احداث تأريخية موثقة, تخرج علينا بعض العقول لتقول لنا : لا تكونوا طائفيين! وهذه الكلمات تقال فقط للشيعة دون سواهم! يعني اللي يركص بوقت محرم اللي نقتل بي ابن رسول الاسلام هذا مو طائفي, فلو فرضنا ان احدكم قتل له ولد وفي ذكراه يعمد جارك على اعلان الفرح لميلاد ولده, هذا التصرف بنظر منصفي اليوم حضارة وهي الرقص على جراح الاخرين! ثم عن اي طائفية تتحدثون؟! اصلا لا وجود لطوائف بالاسلام هي مجرد فرقة واحدة تمثل الاسلام وعلى العاقل ان يبحث عنها ان كان يريد الاسلام الحقيقي, وعندما يجده عليه ان يجاهد لنشره, ولو كان ابويه على غير ذلك, وهذا ايضا موجود في القران الكريم الذي هو دستور المسلم, فلم اجد ان هناك عذرا يذكر لمن لا يبحث عن الحق وينصره, فهذا باب من ابواب الشرك بالخالق وهو القائل في كتابه: ( وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علما فلا تطعهما), فمن ابدل لكم كلام الحق بكلام الباطل؟! تريدون بذلك اطفاء نور الحقيقية؟!

ها عرفتوا انه ماكو طوائف, والموجود هو فرقة واحدة فقط تدعى ( الاسلام المحمدي الصحيح) وان كلمة طائفي اوجدها الشيطان لتسكتوا بها الافواه الناطقة بالحق!

شلكم بهاي الكلاوات, عمي لو تكول اني مسلم واتبع كلام الله, لو تصير مثل الشيطان يمن كال ( اني ما عاصي كلامك يا ربي بس اني احسن من ادم خلقتة من طين وخلقتني من نار, نسة ان الله هو الخالق وبكيفة).