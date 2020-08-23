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خلي نطلع سوالف عتك..!


  ضياء أبو معارج الدراجي||   هذا البيان صدر في أثناء انتفاضة صفر بعد منع سلطات البعث مسيرة طلبة العلوم الدينيةً من النجف الى كريلاء بيان الحزب الشيوعي في 8 شباط سنة 1977 الى جميع اللجان الحزبية ..  الرفاق الاعزاء..  (يشهد الوضع الداخلي تفاقماً في النشاطات التآمرية الموحى بها من قِبل الأوساط الإمبريالية والرجعية والأحتكار البترولية، نشاطات معادية للسلطة الوطنية ومسيرة قطرنا الثورية ويتجسد هذا التفاقم في الوقت الحاضر باستغلال المشاعر الدينية والطائفية، ومحاولة أثارة الجماهير للقيام بأعمال أستفزازية تحت هذه الواجهات بمناسبة أربعينية الامام الحسين . ويبدو من الوقائع التي جرت خلال الايام السابقة، أن هذا النشاط ( الديني الطائفي) المعادي للسلطة الوطنية ماهو الا ستار لمؤامرة رجعية امبريالية تستهدف المسيرة الثورية لبلادنا، ومكتسبات شعبنا وكل انجازات ثورة 17–30 تموز التقدمية إن حزبنا الشيوعي العراقي يقف بحزم الى جانب السلطة الوطنية وحزب البعث العربي الاشتراكي الحليف. ويَعتبر هذه النشاطات التآمرية المعادية، تحت أية صورة ظهرت وبأي شعار تسترت موجهة الى جموع شعبنا المناضل وجماهيره الكادحة ومكتسباته التقدمية، إن المكتب السياسي يدعو منظمات حزبنا والرفاق كافة الى رفع اليقظة ومراقبة النشاطات التآمرية، والاتصال بمنظمات حزب البعث العربي الاشتراكي الحليف، وتنشيط لجان الجبهة الوطنية والقومية التقدمية لغرض التنسيق للقيام بأعمال مشتركة ضد التآمر واعمال التخريب والاستفزاز وفضحها على نطاق جماهيري وبهدف تبصير الجماهير بحقيقة هذه التحركات واهدافها وارتباطاتها بالامبريالية والرجعية والاضرار الجسيمة الناتجة عنها)
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