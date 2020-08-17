المقالات

بين لفظ الذيل والعميل يخطط العدو


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي||

 

[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ]

الاسلام وشريعته المقدسة بلسان نبيه الخاتم محمد واله الأطهار ، تم التأكيد فيها ، على المودة والمحبة ورحمة فيما بين المؤمنين ، وعليهم مساندة بعضهم البعض ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ وقد بين فيها أن لهذه الأخوة حقوق وواجبات ، فإذا كان المؤمنون إخوة فإنه يجب عليهم أن يتحابوا وأن يتآلفوا ، ولا يجوز لهم التقاطع ، ولا إضرار بعضهم لبعض، بالسخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب وسوء الظن والغيبة .

محل الشاهد :

فقد عمد المحتل الى بث لفظين ( العميل ، الذيل ) ، و كلاهما لم يسبق ان تداول بهما ابناء الشعب فيما بينهم ، والغاية من طرق هذين اللفظين هو بث الحقد والتفرقة و العمد بالقاء التهم بين ابناء الشعب الواحد من اجل تفرقتهم و تقاتلهم ، و اكيدا هناك من يساهموا بمساعدة المحتل لشعل نار الدمار بجسم البلد ومن يقوم بفتن ابناء الشعب بتلك الالفاظ هم العملاء حقا .

وعلى ضوء ذلك : يجب على كافة اطياف الشعب العراقي من شماله الى جنوبه الانتباه والحذر من مكر شيطنة المحتل ، وعدم التعامل فيما بينهم الا بالمحبة والمودة .

كما ننوه ان اختلاف وجهات النظر سواء بالمعتقد الديني ، او الخط السياسي و ماشابه لا يفسد شيء من الوطنية وحب البلد و مصلحته بما انه بذلك لا يدعوا الى احتلال البلد ومساعدة الكفرة و المحتلين على النصرة عليه او نهب خيراته .

على ابناء الشعب العراقي الابي

ان يكونوا كما كانوا و سيبقوا القلب الواحد  

اللهم احفظ العراق وشعبه

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صناع الحياة  
بين السياسية والجهاد الى من يقف بالمرصاد  
إغتيال سليماني تبعها صفقة القرن وإنفجار مرفأ بيروت تبعه تطبيع إماراتي .
حتى لا نذبح كالنعاج..!
ماذا تعني زيادة واردات طريبيل؟
هل يملك محمد بن زايد ان لايذهب لـ "التطبيع"؟
تظاهرات عبث وإرهاب مبرمج..!
الإعلام والسياسة
لماذا تغلق ابواب الدراسات العليا في العراق ؟!
الحكم بين الحاكم وصناع الرأي العام
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك