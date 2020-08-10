المقالات

الاقليم البشري المذهبي رغبة الاحتلال  


🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

 الاقليم  كلمة معربة من الكلمة اليونانية Klima ذات الدلالة المناخية واختلف العلماء كثيرا في معناها وقد استعملها علماء العرب من بدا الحضارة العربية ، وكان لها مدلولان : الاول مناخي نطاقي هو الاصل ، وفقد قسموا العالم الى عدة اقاليم

الثاني جغرافي  .

اذن الاقليم :  عبارة عن رقعة من الارض يسودها عناصر طبيعية محددة مميزة عما يجاوره من اقاليم كما تسكنه جماعات من سكان لهم خصائصهم المميزة من عدة نواحي كالعرقية والتاريخ والعادات والتقاليد والنمو السكاني و الكثافة والنشاط الاقتصادي و مستواهم الحضاري الى غير ذلك .

فالاقليم البشري ، يعتمد اما على الحدود البشرية التي خطها الانسان ،أو يعتمد على اي خاصية بشرية اخرى توزيع السكان و كثافتهم  أو حرفهم او مستواهم الاقتصادي و المعيشي والتقدم الحضاري

والإقليم له مكونات اربعة : الارض ، والفضاء الخارجي ، المساحة المائية ، والمواطنين .

محل الشاهد :

فالإقليم هو فكرة وهدف وحلم المحتل منذ القدم ، لانه يحقق له طموحه في تقسيم البلدان .

لان دول الاحتلال عندما عمدت الى ترسيم الحدود ،  والتي على اثرها تم   تقسيم العالم الى دول ، وعندما رأى ان هذا نوع من التقسيم لم يمكنه من السيطرة التامة و الكاملة و الشاملة ، على تلك الدولة و مصادر ثرواتها  ، اتجه مرة اخرى الى فكرة اكثر خبثا  و الى تقسيم اخر اكثر تجزئة وتفكك وضعف ، المتمثل بمسمى الاقليم ،  وهذا بطبيعة الحال يحقق رغبتهم الى  حلم التقسيم البلدان وجعلها تحت سيطرتهم  .

اذن الغاية من الاقاليم البشرية  هو التفكك والعيش بتباعد مذهبي وقومي وغير ذلك من الامور السلبية الكثيرة  ،  وكل ذلك يصب في مصلحة دول الاحتلال ، من خلال السيطرة على الخيرات وبث الفرقة ، والتشتت والتفرقة .

النتيجة يجب على الجميع الحذر من فكرة الاقاليم والابتعاد عنها و الاصح هو البحث عن ما يوحد البلد و يجمعه وبخلاف ذلك سنقع في مصيدة دول الاحتلال .

نسال الله ان يجمعنا لكل ما يحب ويرضى وان يحفظنا و يوحدنا .

ــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كورونا والعام الدراسي الجديد  
تحديات الانتخابات المبكرة...رؤية من الداخل  
الاقليم البشري المذهبي رغبة الاحتلال  
وحدتنا في غدير خم  
أنت اللي تريد وطن..فلشت حكومة تبني وطن!  
سباق المسافات القصيرة  
المقاومة تاريخ ووجود  
لمن يحاول يجعل الدستور والقانون يخدم الحاكم  
قلب محور المقاومة يتعوذ من العقلية الإعرابية    
المظاهرات في لبنان والعراق كيف بدأت وأين وصلت؟!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 319.49
ليرة سورية 2.34
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك