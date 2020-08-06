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ويستمر مكر اسرائيل  


🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

( كلا كلا اسرائيل ، كلا كلا صهيونية )

نعزي الامة الاسلامية والانسانية جميعا بما جرى في لبنان .

وانه ليس بجديد ابدا او انه غير متوقع ان يحصل مثل ما حصل بدولة لبنان او اي دولة اخرى ، فطالما عمدت دولة الشر اسرائيل ، الى  المخططات تلو المخططات في سبيل هلاك الاسلام الحقيقي واهل الاسلام في سبيل القضاء على الانسانية الفطرية التي لا تحمل مثلها الحقد والغل على البشرية .

اسرائيل تلك المدبرة  لكل شر ، فهي الشيطان الاكبر ، وصاحبة الفتن والقتل والمكر ، هي العدو الذي يجب وجوبا عدم الغفلة عن مخططاتها ، و ماتريدة من شر اتجاه العالم بالعموم ، والاسلام الحقيقي بالخصوص .

ان اسرائيل من المؤكد بأي شكل من الاشكال يكون لها اليد بما جرى ويجري و سيجري من الفتن بكل البلدان العربية الاسلامية وبالخصوص العراق وما جرى في لبنان ، ان ما حصل اليوم من مذبحة ودمار في لبنان العزيزة ، يذكرنا بما قامة به دولة الشر اسرائيل اتجاه الشعب الفلسطيني عام 1948 في ( دير ياسين ) عندما قامت عصابات يهودية ارهابية بذبح مئات الفلسطينيين في جريمة شعواء مروعة حيث قاموا وقتها ببقر بطون نساء وقطع أوصال الاطفال وذبح الشيوخ في ليلة دامية ، مما حدا نتيجتها بجميع سكان البلدة الى الفرار والهجرة.

اذن لا نعجب من هكذا فعل ويجب ان نستعد الى الاكبر من ذلك ، بسبب انهم يساعدوا بتمزيق وحدة المسلمين ، والمسلمين مطيعين و منفذين لكل مكائدهم و امانيهم .

على الامة ان تفهم عدوها وان اسرائيل لها اجندتها التي اسست المؤسسات والمنظمات لتحقق حلمها بدمار الاسلام والسيطرة على العالم ، وعلى المسلمين الإستيقاظ من  الغفلة وتشتت والتفرقة وقتل بعضهم البعض ، وان يلتفتوا الى العدو الحقيقي .

رسالتي الى دولة  اسرائيل

 انها لن تنتصر ابدا  ، ولن تبيد الاسلام ابدا مادام هنا وعد موعود اسمه الامام المهدي ( عجل الله فرجه ) ، صاحب دولة العدل الالهي الذي سيبيد شركم ويحقق النصر عليكم .

اللهم انصر الاسلام واهله والعراق و شعبة والمغفرة الى شهداء لبنان .

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