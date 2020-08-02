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رسالة من شروكي ذيل ملطم..!

89 2020-08-02

  عمار الجادر ||

 

إلى الشيعة فقط ومن تسمى باسمهم وبعد: شفتوا السوو بيكم، ترة مو حسبالك المقطع الطلع البارحة للطفل همة صدك شرطة عاديين، لا انتة متوهم محد يورط روحة هيج ويعرض نفسة للمسائلة، مو لان عدنة قانون بس لأن الفيس صار دليل باللي يفيد السلطة، المهم؛ شفتو شكاعد يسوون زين وهنا اوكف خل اعاتبك شوي: ١. مو حسبالك هذول الينشرون الفديوات هسة محتركة گلوبهم عليك، لا وداعتك وداعة مصيبتك الخلتك خريج شوارع ترة همة نفسهم اللي دفعوك علمود تنهان بهيج إهانة. ٢. في يوم من الايام صوروك انتة بطل وعلم وابن الشريفة، واليوم طلعوك جريذي ومصلخ وابن مو خوش مرة. واني اخوك اي اخوك گتلك بوكتهة انتة مو بطل واحفظ عرضك بس شسويت بية؟! تعال اگلگ: - شوف الضربة اللي بظهري هاي سجينتك مال الذيل اللي طگيتني بيهة واني احاول أبعدهم عنك وعن عرضك. - شوف ظهري شلون مكسور هاي رگصتك وانت ترك بسيارة الإسعاف الشايلة وسام العلياوي اللي يمكن لو ضال لليوم جا ماكو واحد اتجرأ علة امك بهاي الجريئة. - شوف أدى الكسرتهن هاي يمن سمحت بخربطتك للغريب بأن يقتل اثنين من أشرف الناس بارضك. - شوف عيوني العميتهن من تراب طفل بكدك بس بوكتهة ما كدروا يوصلون العرضة لأن جان سبع فخلوك انتة وغيرك تسحلونة وتذبحونة وتعلكونة بساحة التحرير. ولك اني جنت عباية لاختك، وزاد لجوعتك، وعكازة لأمك. جنت ابجي قبل لا تبجي، ومتعب اللي راد يذلك. ولك ايد احمي بيهة عن عرضك، وايد اشكف بيهة ضرباتك وما همني المخانيث الولوني وانت وياهم، اي وياهم حسبالك ماري الساقطة تباوع لجهرتك، وحسبالك هاي المرة الجليهة بالگبر صدك توزع دولارات حتة تساعدك، وحسبالك الحثالة والملحدين مثل ابن ثنوة الساقط صدگ أيقونة وانت اصلا ما تعرف شنو أيقونة. ما أريد اكمل بعد لأن همك كتلني يسئلني الرعيك شصار ما صار صار اللي حسبتة دوم ما صار انة اشگف واخوي يعيل بية
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