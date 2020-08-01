بلا عنوان  

ضياء ابو معارج الدراجي ||

من قصص اهلنا الماثورة شيخ عشيرة جمع عشيرته وقال لهم انا اليوم اتنازل عن شيختي ورئاستي لكم.

كان يريد ان يختبر أفراد عشيرته هل يقبلون ام لا ؟ لكنه لاحظ ان الجميع موافق ومبتهج لذلك. هناك امر خادمه بجلب برميل من الملح وقال لهم من ياكل هذا البرميل هو الشيخ القادم. تناوبوا على الاكل من البرميل الواحد تلو الاخر و لم يتحملوا اكل مقدار ملعقة طعام واحدة فقالوا هذا برميل لا ينفذ ... قال لهم اعطيكم فرصة ثانية فتناولوا وفشلوا ايضا هناك نهض خادمه وقال شيخنا حتى انا اذا اكلت البرميل اصبح شيخا ... رد الشيخ وقال نعم تصبح شيخنا ... توجه الخادم نحو البرميل وذاق الملح باصبعه وقال انا الان شيخكم ـ رد الشيخ عليه ، انت لم تاكل البرميل كله ـ قال الخادم شيخنا : الذي لم يغزر به طعم ملحك لا يغزر به البرميل كله.

اعجب الشيخ بكلام الخادم وقال له تستاهل الشيخة رد الخادم شيخنا انا لا اخون الملح والزاد فانت شيخنا لكن اردت ان اعطي درسا لابناء عشيرتك عن معنا الزاد والملح والخيانة رباط سالفتنا ... هسة الما يغزر بي كلاص الماي والملح والعشرة ... لو توكله برميل ملح لو برميل نفط لو شيشين كهرباء هم ما يغزر بي .

سيول من الدم دفعت لتحرير البلاد تاليها نطلع عجم ما نستحق الحكم وبعض الغمان ينعقون مع الناعقين ويصيحون الشيعة ما تستحق حكم ونسوا كل المؤمرات ضدهم . ولا تهون بلاسخارت وماري ببسي وعمو البزاز