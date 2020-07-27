المقالات

نوع العلاقة بين السياسة والاخلاق 


  🖋️ الشيخ محمد الربيعي||

[ و اوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها ]  السياسة ظلمت من قبل من مارسها ،  حتى عرفها البعض عرفا  المتجردة عن الاخلاق ، وهذا قمة الظلم ، وجاء ذلك نتيجة السعي الحثيث ممن مارسها لتحقيق مآربهم بشتى الوسائل وكان في ذلك دستورهم و مرجعهم  كتاب ( الامير ) لصاحبه ( ميكافللي ) ، صاحب قاعدة ( الغاية تبرر الوسيلة) ، وطبعا نحن نتحدث عن عموما من مارس السياسة سواء كانت سياسة افراد او دول وسواء كان ذلك السياسي كافر او مسلم  ، او من سار على نهج سياسة الكافرين عمليا ، وادعى خلاف ذلك نظريا حتى كان الهدف الكثيرين ابعاد السياسة عن خلق الدين و الدستور الالهي العظيم القران الكريم وقالوا بفصل الدين عن السياسة  ، وان كان ذلك من الاهداف القديمة التي كانت غايتها ابعاد اعضاء منظمة الأسوة المتمثلة بمحمد وال محمد ( صلوات الله عليهم ) ،  عن تسلم قيادة الامة .   اضف ان بعضهم كان نهجه في ممارسة السياسة منهج سياسة الشيطنة فجعلها للمكر والخديعة ، كما فعل بنو امية في عهدهم وولايتهم ، والذي بين هذا النوع من سياسة و كشفه الامام علي ( ع ) بأقواله :( وما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر و يفجر ، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس ) . من هنا نلاحظ ان من مارس السياسة جعل علاقتها مع الاخلاق علاقة عكسية تماما ، هذه العلاقة العكسية كان انعكاسها سلبي جدا على المجتمعات والدول ، بل ابعاد السياسي عن خلق الاسلام  كان سببا بزيادة الفساد و تردي الاداء الحكومات ، والا واقعا لا يوجد شيء بعيد عن الدين بما في ذلك السياسة . محل الشاهد :  اننا ندعوا الى سياسة صاحب الخلق والدين، الى سياسة الاسلامية التي تكون علاقة السياسة مع الاخلاق علاقة طردية ، ومن مصاديق تلك السياسة التمسك بالمبادئ الخلقية والتي منها الالتزام بالعهود والمواثيق ، ليس كما كانت السياسة الأموية التي جعل كل عهودها مع الامام الحسن تحت الاقدام كما عبر معاوية ( ألا كل شرط شرطته تحت قدمي  ) ، وهذا بطبيعة الحال خلاف خلق الاسلام [ و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك هم المتقون ] . اذن ساسة الاسلام ، ومن يمارس السياسة هي العدالة و حفظ الحقوق وسيادة القانون على الجميع دون استثناء .  اما سياسة الغرب ومن ساره على نهجهم ، انما سياستهم سياسة الذئب الذي ينظر لشعبه الفريسة التي يحتال عليها حتى اذا وقع بين مخالبه أجهز عليه بلا رحمه ولذلك دعا مكافيللي الحاكم الى الجمع بين بطش الاسد ومكر الثعلب ، اي بين القوة و الحيلة ، لأنهما متكاملان ، واما سياسة الاسلام والدين فنلاحظ بسيرة منظمة الاسوة الحسنة فلاحظ ما اوصى الامام علي ( ع ) ، به الاشتر : ( وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ، ولاتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان : اما آخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل و يؤتى على أيديهم في العمد والخطأ ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى ان يعطيك الله من عفوه وصفحه )  اذن نحن ندعوا الى ربط السياسة بالدين والاخلاق والرجوع الى ذات الانسان الحقيقية والابتعاد عن سياسة الشيطنة والمكر  اللهم احفظ العراق وشعبة من شياطين الانس والجن
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أياك وإعطائهم الوعي!؟  
شبابنا بخير ... ولكن !  
الإمريكان يجددون إغتيال إسود بغداد    
الكاظمي بين المطرقة والسندان
التبعية..التهجير وأصل المصطلح وإعادة إحياءه  
نقطة نظام.. يوم ظلة آخر في العراق  
نوع العلاقة بين السياسة والاخلاق 
احترام المهنية من احترام العقل  
🚫 ممنوع أصلاح الكهرباء!!!  
الساكتون عن داعش
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 74.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك