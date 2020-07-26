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حر الصيف فيح من جهنم  


🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

[ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون]

نعيش ايام الموعظة ، التي لا يدركها الا من كان له قلب والقى السمع وهو شهيد .

نعيش واعظ الصيف فهل أصغت قلوبنا ؟!!! .

احبتي ان شدت الحر ما هي الا نفس من فيح جهنم ، ولذلك جاء في بعض الادعية اللهم نعوذ بك ....من حر جهنم ، فمن هنا كان على العاقل ان يتعض من هذه الحرارة في الدنيا ، و يتفكر ماذا اعد في الاخرة لكي يتجنب نارا تختلف جذريا عن حرارة الصيف .

وان كنا لا نتحمل هذه كيف بنا اذن يومئذ بتلك التي اعدت الى العصاة الذين كانوا بعدين عن الرحمة الالهية .

اليوم نحن ممكن يخفف جهاز التبريد والماء البارد  وما شابه حرارة الصيف ، ولكن هل اعددنا لاخرتنا ما يخفف او يبعد عنها حرارة جهنم ؟

اذن على الانسان اخذ الدروس من صيف الحار ، ويكون له الوازع برجوع  الى الله تبارك وتعالى والاستغفار و التوبه ، ونؤكد على التوبة المجتمعية التي تكون بها النجاة .

كما ندعوكم ان تذكروا  اخوانكم من الدوائر الخدمية الكهرباء و البلدية و الماء و المجاري الذين يؤدون عملهم تحت اشعة الشمس .

وكما ندعوكم ان تذكروا إخوانكم المرابطين من الجيش والشرطة و الحشد المقدس في الحدود و الثغور في رؤوس الجبال و بطون الأودية و التضاريس العسيرة والحر الشديد يجاهدون في سبيل الله و يحفظون الامن و يصدون العدو ، فهم احق الناس بالدعاء لهم .

اللهم آمنا في اوطاننا وانصرنا نصرا مؤزرا إنك أنت القوي العزيز .

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