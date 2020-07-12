كونوا عونا لكوادر الكهرباء  

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

[ كونوا على الخير أعونا ]

انصروا كوادر الكهرباء جيش النور

نظرا لارتفاع درجات الحرارة .... اقتضى الواجب الشرعي والأخلاقي والوطني ، الترشيد بإستخدام الطاقة الكهربائية تطبيق للقاعدة الالهية القرآنية [ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ] .

ومن الواضح ان الحفاظ على استمرار الطاقة الكهربائية ، من خلال الترشيد وبهذا يكون الترشيد بالطاقة من امهات ( البر ) ، كونك ستساهم بعدم اذيت انسان اخر قد يكون مريضا ، ويكون بحاجة الى استمرار الطاقة الكهربائية وخصوصا المرضى المصابين بفيروس كورونا ، وغير ذلك الكثير .

اضف ان الاسلام وكافة الديانات والعقل ، حثت على التعاون والتكاتف في الصعاب والأزمات بما في ذلك خير لصالح العام .

يا شعب العراق العظيم

ندعوكم أحبتنا الى الترشيد باستخدام الطاقة الكهربائية نظرا الى ظروف المناخية والفنية للمنظومة ، لكي نضمن استقرار واستمرار التيار الكهربائية ، وتجنب الاطفاء القهري بسبب زيادة الاحمال ، وكثرت العطلات .

نسال الله تبارك وتعالى حفظ العراق وشعبه ، من كل شر يعلمه او لا يعلمه ، بحق محمد وال محمد الطاهرين



