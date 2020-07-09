العلاقة بين سيادة الدول واستقلالها  

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

كثر الكلام وتفلسفة الألسن العارية عن الفكر الرصين بقضية الاستقلال والسيادة .

بعضهم جعلها شيء واحد ، تعريف و مفهوما و مصداق ، والاخر فرق بالشكل ويعطيهما مضمون واحد ، والاخر تكلم بهما لقلقة لسان ولم يعرف عنهما اصلا .

النتيجه فهكذا مصطلحات متغيرة بحسب الزمن والمكان كونها صنيعة الاثر البشري لمصالح معين ، تجد فيها الصفة الرديئة بحقيقة الامر ألا وهي متغيرة التعريف ، وانها تعرف بشيء والتطبيق شيء اخر بعيد عن التعريف و المفهوم .

محل الشاهد :

الاستقلال :

قالوا هو التحرر من أي سلطة خارجية ، بأي وسيلة كانت .

وان اشترط شيء سمي استقلال مشروط وهو غير كامل وشبه استقلال .

ولطيف كل الدول وضعت يوما للعيد الوطني وهو تذكر فيه الاجيال لما عاناه ممن قبلهم حتى حصلوا على الحرية ، والهدف من ذلك غرس روح المواطنة وحب الوطن .

السيادة :

تكلمنا عنها بالتفصيل بمقالة اخرى تاريخيا وتعريف ومفهوم ومصداق .

ولا بأس نعيد التعريف باختصار :

كلمة مشتقة من الاصل اللاتيني الذي يعني الفوق او الاعلى لذلك تعرف احيانا بالسلطة العليا ، او ممارسة الدولة للسلطة دون الاعتماد على دولة اخرى او قوى .

اي حكم نفسك بنفسك هذا ملخصها .

ومن هنا تكون علاقة بين الاستقلال والسيادة علاقة ان صح التعبير اسميها : ( شرطية ) ، بمعنى شرط وجود الاول الاستقلال ضروري بوجود الثاني السيادة ، اي لا سيادة دون استقلال وهذا المفروض ان يفهم ويطبق ولا يصح العكس فيه بان نقول تتحقق وجود الدولة بوجود سيادة ثم استقلال .

الاستقلال + السيادة = دولة متكاملة القرار و الراي .

بينما جاء الاستعمار ووضع قاعدة ان صح التعبير اسميها : ( شرطية الطرف الواحد ) ، وهي : ان الدولة ممكن تكون بطرف واحد وهي : السيادة فقط وان كانت ظاهرية دون وجود الشرط الاول ، وهو الاستقلال التام ارض وسماء وسلطة .

ان الاستعمار بالتطبيق الواقعي ، خالف القاعدة بعدم جعله الاستقلال التام شرط السيادة ليجعل الدول ذات سيادة وهمية ضعيفة فكون المعادلة :

سيادة + الاستقلال غير متحقق = دولة فقط اسم لا قرار ولا راي .

اذن تلاحظ وضعت المصطلحات البشرية الاستعمارية على الاهتمام بالسلطات فقط ، بتكوين كيان السلطة المتنفذة في بقعة معينة فقط دون الاهتمام الى استقلال الارض وسماء والشعب فضلا عن السلطات .

اذن عرف الاستقلال بهذا المضمون لضمان نجاح تكوين سيادة تخدم الراي الاستعماري الذي يكون لدول التي يراها تحت سلطته الاستعمارية سلطة حكم فقط .

اذن اتحد المصطلحين ، الاستقلال والسيادة تعريفا ، بوجود سلطة متحررة عن التأثير الخارجي دون النظر الى بقية التفاصيل بتعمد تام خلص .

محل الشاهد :

وكان المفروض ان يكون بين الاستقلال والسيادة قضية العموم و الخصوص افضل .

وللملاحظة ان المفهوم الاسلامي لقضية الاستقلال والسيادة يخالف التعريف والتطبيق لنظريات التي طرحها الفكر الغربي الاستعماري .

النتيجة ان الاستقلال والسيادة لم تخصم في المسارها التعريفي والتطبيقي لدى الدول بسبب دول الاستعمار وتدخلاتهم المباشرة والغير المباشرة .

ومن اراد الاستقلال والسيادة فعلى على تلك الدولة :

ان تتحد وتكون صفا واحدا بكافة أطيافها ، ومكوناتها ، وان تعيش روح اليد الواحدة شعارا وتطبيقا .

وان تجعل المصالح العامة اولى من المصالح الخاصة ، ولا تتكل على الاستعمار ، وان يتوكلوا على الله

اللهم احفظ الاسلام واهل الاسلام