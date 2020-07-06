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كورونا  ذريعة حرية المجرم  


🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

الظاهر ان مقولة : ( ياما في السجن مظاليم ) ، اثرت بمفاهيم بعض العقلاء ليتخذونها قاعدة العموم ويتصوروا ان كل من هو في السجن تنطبق تلك المقولة عليه .

 جاعلينها ذريعة الوهم وسراب القانون ، و تكون هي المادة القانونية المعتمدة ، والتي تنوب عن النصوص القانونية الاخرى .

الا يعلموا ان هذه القاعدة الشعبية لا تشمل الارهاب ومن هم بمستوى جريمتهم المادية والمعنوية ، ممن قتلوا ابناء البلد وكانوا سبب لارباك الامن والسياسه فيه .

نحن هنا ليس محل مناقشة ماهية السجن والفرق بينه وبين الحبس ، ونظرية الاسلام اتجاه ذلك .

وانما شرعنا بهذا الامر لما نراه من خطورة الامر بأن  تكون ازمة فايروس كورونا ،  مدعاة لضغوط اعلامية و سياسية ، من اجل اعطاء فرصة للارهابيين ومن هم بسياق جرائمهم  بالخروج من السجن من ناحيتين :

الاولى : شمولهم بالقرارات القانونية التي تتيح لهم الحرية .

تلك الحرية  التي هي  محرمة عليهم شرعا و قانونا ، لانهم كانوا سبب بإنهاء حرية العددين وانهاء حياتهم ، وكانوا سببا بجعل العراق ابناءه ، ايتام يفتقدون لحنان الام او الاب بل كانوا سببا لتشتت العائلة العراقية فمفخخاتهم التي كانت السبب بأن تكون الاسرة العراقية ، تشكوا نقصان السعادة والم الفراق ، من خلال فقدانها  عدد من افرادها او عوقهم  وغير ذلك حدث بلى حرج ومخلفات الارهاب لن ينساها من عندة دين وضمير .

الثانية : ان تكون اصابة كورونا مدعاة للتخطيط بالهروب من خلال الادعاء بالاصابة وحاجة لخروج ، او فصل تلك الاعداد عن اماكن معتقلاتهم،  مما يتيح لهم فرصة التخطيط للهروب .

وهذا التفكير ليس ببعيد عن امثال هؤلاء ، و اعوانهم .

ان الكلام فيه تفصيل يطول ، ونحن بعد ماجاء اعلاه نطلق كلمة الحذر  :

الحذر كل الحذر مما نراه ، فأن الشر كشر عن انيابه ، وان الامور ان بقت دون مراعاة تطوراتها ودراستها ، قد تؤول الى ما لا يحمد عقباها ، فالله الله بعراقكم ، الله الله بالتمسك بدينكم و مرجعيتكم ، الله الله بوحدتكم .

نسال الله حفظ العراق وشعبه

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