المقالات

حكم ال سعود والمرجعية  


🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

عندما تطلع على تاريخ الماضي والحاضر لسياسة حكم ال سعود اتجاه العراق تعرف ، ان المقصود من تلك السياسات هو كيان المرجعية الدينية ، وان المطلوب هو النيل من ذلك المقام بشتى السبل وان تعاملها العدواني السياسي  مصدره الطائفية المقيته  .

وكان نتاج تلك السياسة المنبثقة من سياسة الدين الطائفي واضحة الاهداف والمعالم من ذلك الماضي ، التي اتسم بجرائم عدة كان ابرزها الهجوم على مدينة كربلاء المقدسة بتاريخ 1802 ميلادي ، عندها عملوا ما عملوا من السرقة والقتل، حتى بلغ القتل  5000 قتيل ،  وكان ذلك بزمن حكم اميرهم عبد العزيز ، وكان عدد الجيش المهاجم ( 12000 ) جنديا .

وتتعدد جرائمهم الى ان تعاد اليوم بتجنيد الفكر الارهابي الوهابي ، لتسمم عقول ضعفاء النفوس من شبابهم وغيرهم ليكون نتائجه داعش ، وحصل ما حصل بالعراق من مفخخات وطائفية وتهجير واعتداء على مدن العراق وسبايكر وغيرها  ولليوم العراق يعاني من سياسة الخونة الموالين لذلك الحكم الحاقد المجرم .

كأنك عندما تقرا كل ذلك وترى ان المقصود منه تدمير المرجعية الدينية وأبنائها ومحبيها ، والهدف القضاء على الاسلام الحقيقي وكل ذلك يصب بمصلحة دول الاستكبار العالمي .

وترى ان العداء انما هو عداء معاوية الى الامام علي( ع ) ، فهم يرون المرجعية الدينية علي بن ابي طالب و سيفه ذي الفقار وعلمه الذي هو باب مدينة العلم .

وكأنهم ينادوا بالشعار الذي أطلقوه يوم عاشوراء في الطف ( انما نقاتلك بغضا لابيك ) ، اذن عداءهم للمرجعية الدينية نؤكد عداءا تاريخيا ، عقائدي .

ومن هنا نقول يا ال سعود من هو الذي يريد الهلاك بالعراق واهله المرجعية الدينية ام انتم ! ، من هو عدوا العراق الحقيقي المرجعية ام انتم ! ، من هو المدافع والمساند للشعب العراقي انتم ام المرجعية ! من تآمر مع قوى الاستعمار على هلاك الشعب العراقي انتم ام المرجعيه ! ، فانتم الشيطان الاصغر العميل للشيطان الاكبر اسرائيل

وستولون الادبار يوم يأتي امر الله تعالى الا العنة على القوم الظالمين .

تبقى المرجعية الدينية حصن العراق و درع العراقيين و سيفهم البتار عاش العراق منتصرا بمرجعيته الرشيدة .

اللهم احفظ العراق وشعبه

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
التحية والسلام في زمن الكورونا
بيان للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي حول الاساءة الى الرمز الديني في صحيفة الشرق الاوسط 
رسالة جريدة  الشرق الأوسط    
نحن لا نهتز..إنما نتماسك أكثر يا جريدة الشرق الأوسط  
مغزى الاساءة للسيد السيستاني  
هل نكتفي بالرد على الإساءة الوهابية للسيد السيستاني ببعض ما صدر منا؟!  
مناقشة؛ رداً على من يقول هل يمكن تطبيق ولاية الفقيه في العراق؟!  
الحاكم الصدفة فتح الباب للنيل من الرموز  
أمريكا تطلق صواريخاً داخل بغداد؟! ‏  
جريمة تأخير الرواتب والنهج الاموي  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك