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🔹 الشباب وفايروس كورونا🔹


  🖋️ الشيخ محمد الربيعي||

 

قال رئيس منظمة الأسوة الحسنة الحبيب الخاتم محمد ( ص ) : ( إن احب الخلائق الى الله عز وجل شاب حدث السن في صورة حسنة جعل شبابه وجماله لله في طاعته ، ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته ، يقول : هذا عبدي حقا )    محل الشاهد :   الشباب قاعدة الانتصارات ، والبناء والمستقبل الزاهر .  الشباب هم الاسم والتاريخ والحاضر والماضي . الشباب هم المعول عليهم ، لجعل الحياة سعيدة وجميلة .  فهم الذين يبنون ويحمون ، ويصنعون الامن والامان . اذن انتم الاساس يا ايها الشباب  ان المطلوب منكم اليوم في هذا الوباء الفايروس العدو الخفي القاتل الصامت ، ان تحافظوا على انفسكم كمسؤولية شرعية حتمية ، ومسؤولية وطنية ، ان تبتعدوا عن كل شيء قد يؤدي او يكون سببا لاصابتكم بهذا الشر ، الخفي الذي الله تبارك وتعالى هو  يعلم ماهية هذا الشر وفي اي زمان كان وفي اي مكان تكون والله خير حافظ وهو ارحم الراحمين . عليكم واجبا شرعيا ووطني ، الابتعاد عن التجمعات بكافة انواعها ،  سواء في الطرق ، والاماكن العامة والخاصة ، او تجمعات تدخين ماتسمى بالناركيلة . ابتعدوا وفقكم الله ورعاكم ، عن اي تجمع فيه خطرا من خلال ملامسة الاخرين الغير مراعين لشروط الوقاية الصحية . ايها الشباب يا زهرة الحياة تذكروا ان الشجاعة ليس في كشف ظهرك للعدوا وانما الشجاعة في كيفية الحفاظ على النفس لكي تنتصر ، اذن انتم اليوم في حرب مع فايروس كورونا ، الذي نرى في هذه الفترة توجهه باصابة الشباب ، وكانه يريد يقطع الحرث والنسل  ، [ واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد ]  . اذن شجاعتكم واندفاعكم يتطلب منكم الذكاء اتجاه عدوكم لقهره وسحقه ،  وهذا لا يكون الا بمحافظتكم على شروط الوقاية الصحية ، والاهم من ذلك حفاظكم على قوة جهازكم المناعي ، فهو درعكم الحصين ، وذلك من خلال الابتعاد عن التدخين ، والكحول ، والسهر ، والسكريات ، و عدم التعرض الى التيارات الهوائية الباردة وخصوصا القدمين ، وعليكم دعم جهازكم المناعي من خلال النظام الغذائي المنتظم والمتوفر فيه الفيتامينات المطلوبة ، فيجب عليكم التنوع بالوجبات العذائية ، المطلوبة لدعم قوتكم . وعليكم الاهتمام الكبير بممارسة الرياضة ، ولكن ليس من خلال الاختلاط ، وانما من خلال تواجدكم بالدار ، فممكن الاستعانه بتطبيقات المخصصة  لذلك عبر الإنترنت ، لتعرف على الرياضة المنزلية ، واللازمة ممارستها في هذه الفترة . الكلام طويل في هذا الميدان والمقام لا يسمح . نؤكد على المسؤولية الشرعية والوطنية ، في عاتقكم في مواجهة شر فايروس كورونا . حماكم الله ياشباب الاسلام عموما وشباب العراق خصوصا من شر الفايروسات ، وجعل الله تبارك وتعالى تسلط هذا الفايروس،  على من اراد بالاسلام واهل الاسلام الشر هو الحكيم العليم القدير
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🔹 الشباب وفايروس كورونا🔹
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