🔹 الشباب وفايروس كورونا🔹

🖋️ الشيخ محمد الربيعي||



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قال رئيس منظمة الأسوة الحسنة الحبيب الخاتم محمد ( ص ) : ( إن احب الخلائق الى الله عز وجل شاب حدث السن في صورة حسنة جعل شبابه وجماله لله في طاعته ، ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته ، يقول : هذا عبدي حقا ) محل الشاهد : الشباب قاعدة الانتصارات ، والبناء والمستقبل الزاهر . الشباب هم الاسم والتاريخ والحاضر والماضي . الشباب هم المعول عليهم ، لجعل الحياة سعيدة وجميلة . فهم الذين يبنون ويحمون ، ويصنعون الامن والامان . اذن انتم الاساس يا ايها الشباب ان المطلوب منكم اليوم في هذا الوباء الفايروس العدو الخفي القاتل الصامت ، ان تحافظوا على انفسكم كمسؤولية شرعية حتمية ، ومسؤولية وطنية ، ان تبتعدوا عن كل شيء قد يؤدي او يكون سببا لاصابتكم بهذا الشر ، الخفي الذي الله تبارك وتعالى هو يعلم ماهية هذا الشر وفي اي زمان كان وفي اي مكان تكون والله خير حافظ وهو ارحم الراحمين . عليكم واجبا شرعيا ووطني ، الابتعاد عن التجمعات بكافة انواعها ، سواء في الطرق ، والاماكن العامة والخاصة ، او تجمعات تدخين ماتسمى بالناركيلة . ابتعدوا وفقكم الله ورعاكم ، عن اي تجمع فيه خطرا من خلال ملامسة الاخرين الغير مراعين لشروط الوقاية الصحية . ايها الشباب يا زهرة الحياة تذكروا ان الشجاعة ليس في كشف ظهرك للعدوا وانما الشجاعة في كيفية الحفاظ على النفس لكي تنتصر ، اذن انتم اليوم في حرب مع فايروس كورونا ، الذي نرى في هذه الفترة توجهه باصابة الشباب ، وكانه يريد يقطع الحرث والنسل ، [ واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لايحب الفساد ] . اذن شجاعتكم واندفاعكم يتطلب منكم الذكاء اتجاه عدوكم لقهره وسحقه ، وهذا لا يكون الا بمحافظتكم على شروط الوقاية الصحية ، والاهم من ذلك حفاظكم على قوة جهازكم المناعي ، فهو درعكم الحصين ، وذلك من خلال الابتعاد عن التدخين ، والكحول ، والسهر ، والسكريات ، و عدم التعرض الى التيارات الهوائية الباردة وخصوصا القدمين ، وعليكم دعم جهازكم المناعي من خلال النظام الغذائي المنتظم والمتوفر فيه الفيتامينات المطلوبة ، فيجب عليكم التنوع بالوجبات العذائية ، المطلوبة لدعم قوتكم . وعليكم الاهتمام الكبير بممارسة الرياضة ، ولكن ليس من خلال الاختلاط ، وانما من خلال تواجدكم بالدار ، فممكن الاستعانه بتطبيقات المخصصة لذلك عبر الإنترنت ، لتعرف على الرياضة المنزلية ، واللازمة ممارستها في هذه الفترة . الكلام طويل في هذا الميدان والمقام لا يسمح . نؤكد على المسؤولية الشرعية والوطنية ، في عاتقكم في مواجهة شر فايروس كورونا . حماكم الله ياشباب الاسلام عموما وشباب العراق خصوصا من شر الفايروسات ، وجعل الله تبارك وتعالى تسلط هذا الفايروس، على من اراد بالاسلام واهل الاسلام الشر هو الحكيم العليم القدير