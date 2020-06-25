♦️ ألم يأن للضمير أن يستيقظ ؟!♦️  

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

(ألم يأن لي ياقلب أن اترك الجهلا وأن يحدث الشيب المبين لنا عقلا)

كتبنا سابقا عن الضمير بالتفصيل . اليوم نريد نسأل العموم والخصوص اما آن الاوان صحوة ضميركم ؟

لكي تتوجهوا في مساره الصحيح بعملكم وقولكم ؟ .

اليوم الموت طرق كل الابواب ، والبلاء عم العالم والبلاد ، وكل ذلك فيه رسالة حق محتواه التفتوا ، انتبهوا ، ارجعوا الى فطرتكم السليمة ، ارجعوا الى اصولكم ، فمتى يصحوا ضميركم ، لتتكاتفوا ، وتعمل يدا واحده ، لبناء البلد؟

متى تعودوا الى رشدكم وتنتهوا عن غيكم وتحاسبوا انفسكم ، عما اسرفتم بثروات هذا البلد ؟

قد تجف الاقلام وترفع الصحف ، وعندها لا يفيد الندم !! ، ولا يوجد امرا او تمنيا مقبولا قد يدفعكم له وهم النفس الامارة بالسوء وشيطانكم الرجيم ، تحت شعار الوهم والكذب [ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت ] حيث لا رجعة هنا بالقرار الالهي ، لانه ليس كما تعودتم بسياستكم الكاذب ان كل لحظة وكل يوم لديكم قرار ثم ينفيه قرار بحسب مصالحكم .

اليوم كل التطور العالم وجبروت دولة التطور الصناعي والتكنولوجيا والاستكبار العالمي وقفت عاجزا عن قتل فايروس لايرى بالعين المجردة ، لتثبت للعالم بأسره ان القوة فقط لله تعالى جبار السموات والارض .

افلا يستحق كل ذلك صحوة ضمير منكم اتجاه انفسكم وبلدكم ؟

اصبحنا اليوم يقتل بنا مجهول قيل انه فايروس واعطوا له صفات ، والله العالم بحقيقة الامر ، استطاع ان يعطل كل الحياة ، هذا الشيء الخفي مثل الموت ساوى بوجوده كل الدول وشعوبهم دون استثناء ، ولم يميز عنده فلان بن فلان ولا المسؤول ولا صاحب الاموال ، وهنا نعود للبدأ الم يأن لضميركم ان يستيقظ، عليكم الالتفات فلم يبقى وقتا لامنيات الحياة الكاذبة ، فان يوم الحق صار قريبا

نسال الله حفظ العراق وشعبة

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