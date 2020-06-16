المقالات

منظمة حقوق الإنسان منظمة أعور الدجال...


  كندي الزهيري.||   ان نظرنا إلى التاريخ بشيء  بسيط ، سنجد ابشع ثلاث صور على اقل تقدير  من القتل الجماعي ، كانت أولى المجازر في التاريخ الإسلامي  ، هي مجزرة  واقعة الطف  التي أدت إلى  استشهاد الأمام الحسين عليه السلام  واهل بيته  ، والصورة الثانية  تمثلت  بقتل جيش المختار  الثقفي  وهم أسرى،  من بعد ذلك جاء الحكم العباسي الذي مثل بمعارضيه على طول تاريخ تلك الخلافة.  اما بقرن العشرون  تمثل بأبشع صور  من انتهاك حقوق الإنسان  في  العراق  على يد  ابشع وأكثر دموية على وجه الارض  وهو صدام ، بعد ٢٠٠٣ م حدثت صورا كثيرة من الجرائم بحق الشعب العراقي من التفخيخ والتفجيرات وغيرها من الأساليب الإبادة ضد هذا الشعب المظلوم.  وفي ٢٠١٤م استيقظ العراقيين على ابشع جريمة وتعد الاولى والأكبر في قرن الواحد والعشرين،  وهي جريمة سبايكر التي لم يحاسب المقصر ولا من كان السبب إلى يومنا هذا  ،جريمة شاب  لها الولدان. الغريب بالموضوع بأن منظمة حقوق الإنسان لم تهتز ولم تصرح ولم تدين  ؟!، بينما تدافع عن الارهابيين وعن السياسة الأمريكية ولا تتكلم عما فعلت في ابو غريب  او ما حدث في كافة مناطق العراق من قتل الأبرياء على يد الأمريكان والقاعدة وداعش  ،بينما تهدد الحكومة اذا أصاب اي ارهابي  بسوء  ،كنما تقول نحن منظمة من أجل حقوق الارهابيين،وليس من اجل  حقوق الضحايا،  لتتمثل في ابشع صورة مزيفة في هذ التاريخ  ،لكونها فاقدة للإنسانية وليس محامية عنه،  وهذا يجعل كل منظمات امم المتحدة  في دائرة  السند الإرهاب العالمي المتمثل بأمريكا اولا والإرهاب الصهيوني المتمثل بالقاعدة وداعش ثانيا.  الأدلة على تلك الصورة كثيرة  ،منها ما  يحدث من انتهاك ضد المدنيين في سوريا  من قبل الإرهاب  وما يحدث في اليمن  من قبل الإرهاب السعودي وفلسطين وليبيا على يد ارهاب امريكا والغرب  ،لم نجد اي صوت لتلك المنظمة، وهذا يدل مرة اخرى بأنها منظمة تدافع عن حقوق دول الاستكبار العالمي  ويخرسها المال السعودي والخليجي، وهي تدافع عن الجلاد  وليس عن المظلوم،  وهذا نفس ما حدث مع الشاب الأسود  في أمريكا  وكيف صمت رئيس تلك المنظمة، الانه ببساطة المقتول اسود. هذا المنظمة لم تكتفي  بتميز العنصري، ولا خدمة الاستكبار العالمي ،  انما اذ كان المقتول على يد امريكا يجب عدم الدفاع عنه  ،وإذا كان المقتول مؤيد او يد أمريكا  يجب تجريم تلك الحكومة وتلك  الحركة.   وهذا ما يسمى بحقوق الإنسان  من منظور  الشيطان الاكبر  وأدواته.  اذا أردتم  الحصول على حقوق الإنسان  ،ارجعوا إلى القرآن الكريم  وآل البيت عليهم السلام  .هناك فقط ستعرف  ماذا يعني  الإنسان  وحقوقه.   
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
دور الإعلام في محاربة الإرهاب    
تجربة غنية من ايران عند تفاوضهم مع أمريكا  
سبايكر..محنة وطن !!  
الجيش عزنا والحشد فخرنا...  
منظمة حقوق الإنسان منظمة أعور الدجال...
غيلان السياسة نوافذهم تطل علينا بهواء فاسد!
12 ملاحظة حول مباحثات العراق مع العدو الأمريكي..!
إصبع على الجرح إخوة تسعة ... 
الدور الامريكي لتدمير الشباب العراقي وصناعة(( الجوكر))  
بين الثورة والسلطة 
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3030.3
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.73
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك