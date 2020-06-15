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الحل الوحيد لمواجهة  فايروس كورونا


  🖋️ الشيخ محمد الربيعي||

 

[ ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ]  كتبنا الكثير من المقالات عن الفايروس كورونا ، وتناولنا الموضوع ضمن عدة جهات ، واليوم مع ارتفاع عدد الاصابات ، مع وجود الفايروس بالواقع كحقيقة لانستطيع ان نخفيها او ننكرها ، بغض النظر عن الاسباب ان كانت طبيعية او استعمارية ، النتيجة الشيء واقع واخذ منحى خطير جدا مؤثرا  على الصحة العامة للبلد. الان السؤال المطروح والمهم  ماهي الحلول لمواجهة فايروس كورونا هل الاستسلام وانتظار الموت الجماعي ؟ ، ام المقاومة وعدم اليأس من روح الله تبارك وتعالى  ؟  واذا اخترنا الامل والتفاؤل والمقاومة وعدم اليأس كيف يتم تحقيق ذلك ؟  الجواب عندما يكون عندنا بذواتنا اهم عامل من عوامل النجاح والانتصار الا وهو  الشعور بالمسؤولية ، كشعار وشعور وتجسيد ميداني اتجاه  ١ / نفسك ، ٢ / اسرتك ، ٣ / عائلتك  ، ٤ / مجتمعك ، ه / منطقتك ، ٦ / محافظتك ، ٧ / بلدك ....  ان معنى الشعور بالمسؤولية : انك مكلف ومسؤول عن كل شيء جعل الشرع لك سلطان عليه او قدرة على التصرف فيه بأي وجه من الوجوه ، سواء كانت مسؤولية شخصية فردية ام مسؤولية متعدده جماعية . ومن هنا عرفوا الشعور بالمسؤولية اصطلاحا : شعور الانسان بالتزامه أخلاقيا بنتائج أعماله الارادية فيحاسب عليها إن خيرا او شرا . يا ابناء شعب العراق  يجب علينا ان نتكاتف ، ويكون عندنا  الشعور بمسؤولية اتجاه الاخر ،  بهذه الازمة ( الفايروسات ) ، وذلك من خلال الالتزام بالتعليمات التي اوصت بها الصحة واقرتها الشريعة والقانون . ان التزامكم بوسائل الوقاية و الابتعاد عن التجمعات والحركة الا بضرورة ملحة والتزام النظافة الذاتية ، كفيلة بالنجاة ، فمن العيب جدا ان تتواجد القوات الامنية في الشوارع  لتفرض منع التجول ، لانه من الواجب ان يشعر المواطن بالمسؤولية اتجاه نفسه ومحيطه من ذاته ويجلس ويلتزم ولا يختلط ، لا ان تمارس الحيل والمكر على القوات الامنية من البعض ،  لكي يقوموا بفتح  اماكن اصلا في الوقت الحالي ليست مهمة ولاضرورة ملحة يتوقف عليها المصلحة العامة للمواطن . وهنا يطرح السؤال :  هل من الشعور بالمسؤولية  مع وجود المرض ولحد لان ألا مبالاة باقامة الاعراس والماتم ؟!!! ، هل من الشعور بالمسؤولية  لحد لان اشتباكات مسلحة بين افراد المجتمع الواحد ومشاكل عرضية تؤدي الى الجلسات العشائرية يكون فيها اختلاط دون القيد الوقائدي ؟!!! ، هل من الشعور بالمسؤولية  تشاهد التجمعات لازالت بالشوارع وقرب ابواب الدور السكنية ويمارسون الالعاب وتناول الناركيله ؟!! ، وهناك اسألة كثيرة استعراضها مؤلم جدا ، حيث الكل يرى المرض يأكل بشعبنا دون شعورا منا بالمسؤولية اتجاه الاخر والاسلام ذلك الدين العظيم ينادي عن لسان الحبيب محمد ( ص ) ( من اصبح لايهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم  ) ، حيث الحديث يشير الى مبدأ الشعور بالمسؤولية وان عدم الاخذ به فيه المخالفة الاهية لما لذلك المبدأ من الاهمية على المصلحة العامة والخاصة .  يجب علينا ان نشعر بالمسؤولية اتجاه معضها وكلا ينبه الاخر على الالتزام بالوقاية الصحية والا ضعنا وضاع مستقبل اجيالنا  نسال الله حفظ العراق وشعبه
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