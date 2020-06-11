🔹 القرب الذي يرعب الفاسدين 🔹  

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

[ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ]

عندما تتمعن بالتاريخ ماضيا وحاضرا وحتى المستقبل بحسب معطيات الماضي والحاضر ، تكتشف حقيقة ان سبب نشاط وتمكين وازدهار الفساد والمفسدين هو ابتعاد الابرار والمخلصين عن المسؤولين واصحاب القرار والمتنفذين في اجهزة الحكم .

هذا البعد الذي شخصت اسبابة الشريعة المقدسة باشارات عدة وبلسان رسولها الخاتم ( ص ) ، عندما صنفت المقربين من المسؤولين بصنفين لاثالث لهما و تحت مسمى بطانة الخير وبطانة الشر ، وحذرت ذات المسؤولية سواء كانت المسؤولية الالهية او الدنيوية ، من بطانة الشر الظالة والمظلة والمؤدية الى هلاك ذات المسؤولية والتي همها ومخططها الفساد ، ولكي يتحقق ذلك المخطط الشيطاني الذي من خلاله تستطيع ممارسة الفساد وظلم والتكبر على رؤوس العباد لابد من ابعاد بطانة الخير من المسؤول .

فاليوم مايجري من تدني مستوى الحكم واداء الحكام هو ابعاد اهل الخير والنزاهة المخلصين ، من قبل اهل الشر ممن عرفوا بعدم قدرتهم على الادارة الحكيمة والنزيهة .

لأن قرب صاحب الدين الحقيقي والفكر الصافي الذي لايبتغي حب الدنيا بعملة الا رضا الله والمصالح العامة للبلد ، لايكون قربه مرضيا لذو الكفاءة المتدنية من بطانة الشر ، لان كفاءة صاحب الاخلاص والاخلاق تكون كاشفة للمستويات المتدنية من الادارة والنزاهة وسياسة العمل العامة والخاصة لبطانة الشر .

ولذلك نلاحظ ان سبب عداء الكثيرين للامام علي ( ع ) ، هو اخلاصه وحبه للرسول ( ص ) والاسلامه الحقيقي وادائه الجيد الذي كان يؤثر على المنافقين وضعيفي الايمان ، ويكشف عدم قدرتهم وخبرتهم بأدارة الامور امام الادارة العليا المتمثلة بالخاتم محمد ( ص ) .

محل الشاهد : اذن يجب على كافة المسؤولين دون استثناء الانتباه لهذا الامر واعطائه العناية الكبرى ، وجعله من اولويات نجاح عملهم ، بالاعتماد وتكليف واحتظان ممن عرف بحسن سيرته الوظيفية والاجتماعية والدنية ، والاعتماد عليه وسماع استشارته ومداولة الامور معه . فاكيدا سيكون للمسؤول من ناصحين وليس من الهالكين .

يا ايها المسؤولين

احذروا بطانة الشر ، فأنهم وان كانوا بالمظهر الخارجي احيانا سليمي المنطق وحسن المظهر ، ولكنهم بنفس الوقت باطنهم نتن ، ويكونوا اول المفسدين ، واول من يخون الامان ويستغلون ذلك القرب لمصلحته الشخصية ويكونوا هم سببا لكره الناس لكم .

نسال الله حفظ العراق وشعبه ، وتخليصه من بطانة الشر ، ان ربي سميع عليم .

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