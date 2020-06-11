❌ ما هكذا تملئ خزينة دولة ياسادة ❌  

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

قالها العرب سابقا بحادثه مشهورة بلسان صاحبها مالك بن مناء ( ما هكذا تورد الابل ياسعد) ، ولو كان حاضرا بيننا مالك اليوم ، لقام بفعل لايحسد عليه من ضرب الرأس وشق جيب وهو ينادي ( ليس هكذا تملئ الخزينة ياسادة ) يامن تريدون البناء والاعمار .

كم هم حكماء الاجداد عندما وضعوا الامثال والعبر ، ليقولوا لنا امثال واشباه سعد بالمستقبل كثيرين ، وان المثال ليس لسعد البريئ الذي لم يعرف كيف يدير ماوكل له ، وانما هو لمن سيأتي لكم .

على رغم ان سعد كان معذورا عندما لم يعرف كيف تورد الابل لانه تسلم المسؤولية بغياب اخيه الذي كان منشغل بعرسه ، ولكن سعدنا اليوم كلهم مدعين التخصص والعناوين البراقة والشهادات المتعددة بتخصصاتها .

محل الشاهد :

من يدعي ان استقطاع الرواتب من الحكمة ، ومن الخبرة ولزاما عند انهيار الاقتصاد لابد من الاستقطاع!!

اساله هل سيكون الاوفر لاموال استقطاع الرواتب لطبقة البسيطة من الموظفين والمتقاعدين ؟!! ام الافضل الاستقطاع يشمل فقط الدرجات العليا وامتيازاتهم ؟!!!

نقول : ان درجاتكم العليا امتيازاتهم ونفقاتهم لو جمعت ستكون كفيلة بتعويض ما تستقطعوه من المتقاعد والموظف البسيط .

ثم ان الدرجات العليا بطريقة واخرى سيقوموا بتعويض كل الاستقطاعات ، ولعلهم بطريقة واحدة مدروسة والمحكمة قانونيا يستطيعوا تعويض ما تم استقطاعه واكثر ، اما المتقاعد والموظف البسيط من اين له ان يعوض ذلك الاستقطاع ؟!!!

ثم هذا الاستقطاع سيكون مسببا للفساد وسيعتبره البعض مبرر لكي يشرعنوا بالتوجه باخذ الهدايا المالية كما يسموها ازاء عملهم الوظيفي بحجة وضريعة ان راتب مستقطع وقليل ، كما حصل في عهد النظام السابق واستمر لسنين حتى بعد سقوط الصنم .

ان الاجدر بكم استقطاع فقط من الدرجات العليا ، واستقطاع امتيازاتهم مع التشدد بابواب الصرف لكافة دوائر الدولة وهذا يغنيكم ، عن استقطاعكم لذات الراتب ، الذي لم يكون منصفا وعادلا .

لان خزينة الدولة انما قلة وارداتها من تلك الامتيازات ، من تلك الصرفيات التي بوبت بابواب ستكون ابواب جهنم على كل من شرعنها واتخذها مسوغه قانوني ليكنز الذهب والفضة على حساب موت الشعب .

اذن عليكم مراجعة قراركم ، الذي لم يكن في المحل والزمان الصحيح .

نسال الله حفظ العراق وشعبه

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