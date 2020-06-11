المقالات

❌ ما هكذا تملئ خزينة دولة ياسادة ❌  


🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

قالها العرب سابقا بحادثه مشهورة بلسان صاحبها مالك بن مناء ( ما هكذا تورد الابل ياسعد) ، ولو كان حاضرا بيننا مالك اليوم ، لقام بفعل لايحسد عليه  من ضرب الرأس وشق جيب وهو ينادي ( ليس هكذا تملئ الخزينة ياسادة ) يامن تريدون البناء والاعمار .

كم هم حكماء الاجداد عندما وضعوا الامثال والعبر ، ليقولوا لنا امثال واشباه سعد بالمستقبل كثيرين ،  وان المثال ليس لسعد البريئ الذي لم يعرف كيف يدير ماوكل له ، وانما هو لمن سيأتي لكم .

على رغم  ان سعد كان معذورا عندما لم يعرف كيف تورد الابل لانه تسلم المسؤولية بغياب اخيه الذي كان منشغل بعرسه ، ولكن سعدنا اليوم كلهم  مدعين التخصص والعناوين البراقة والشهادات المتعددة بتخصصاتها .

محل الشاهد :

 من يدعي ان استقطاع الرواتب من الحكمة ، ومن الخبرة ولزاما عند  انهيار الاقتصاد لابد من الاستقطاع!!

 اساله هل سيكون الاوفر لاموال استقطاع الرواتب لطبقة البسيطة من الموظفين والمتقاعدين ؟!! ام الافضل الاستقطاع يشمل فقط الدرجات العليا وامتيازاتهم  ؟!!!

نقول  : ان درجاتكم العليا امتيازاتهم ونفقاتهم لو جمعت ستكون كفيلة بتعويض ما تستقطعوه من المتقاعد والموظف البسيط .

ثم ان الدرجات العليا بطريقة واخرى سيقوموا بتعويض كل الاستقطاعات ، ولعلهم بطريقة واحدة مدروسة والمحكمة قانونيا يستطيعوا تعويض ما تم استقطاعه واكثر ، اما المتقاعد والموظف البسيط من اين له ان يعوض ذلك الاستقطاع ؟!!!

ثم هذا الاستقطاع سيكون مسببا للفساد وسيعتبره البعض مبرر لكي يشرعنوا بالتوجه باخذ الهدايا المالية كما يسموها  ازاء عملهم الوظيفي بحجة وضريعة ان راتب مستقطع وقليل ، كما حصل في عهد النظام السابق واستمر لسنين حتى بعد سقوط الصنم .

ان الاجدر بكم استقطاع فقط من الدرجات العليا ، واستقطاع امتيازاتهم مع التشدد بابواب الصرف لكافة دوائر الدولة وهذا يغنيكم ، عن استقطاعكم لذات الراتب ، الذي لم يكون منصفا وعادلا .

لان خزينة الدولة انما قلة وارداتها من تلك الامتيازات ، من تلك الصرفيات التي بوبت بابواب ستكون ابواب جهنم على كل من شرعنها واتخذها مسوغه قانوني ليكنز الذهب والفضة على حساب موت الشعب .

اذن عليكم مراجعة قراركم ، الذي لم يكن في المحل والزمان الصحيح .

نسال الله حفظ العراق وشعبه

ـــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إصبع على الجرح ـ مظلومية المتقاعدين ..  
ثورة ألا وعي وألا مسؤولية ذات أهداف صهيونية !!
طهران وواشنطن بين العقوبات وتطبيق القانون الدولي   
عن إسقاط الموصل وتسليمها..  
أسأل نفسك ماذا تريد من إيران؟!  
🔹 القرب الذي يرعب الفاسدين 🔹  
من يحافظ على الانتصار؟!  
مّن أين  يبدأ بنّاء الدولة ؟!  
10 حزيران 2014.. اليوم الذي أسقط الأقنعة  
ذكرى سقوط الموصل  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 73.53
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك