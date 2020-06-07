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سالفة ورباط: ( فتنة بت السلف)  

83 2020-06-07

عمار الجادر||

 

طبعا السالفة من التراث البدوي الاصيل, يعني اكتبهة بالجلفي ولو هو خطأ اكول ( جلفي) لان الخير كلة بحجايات اهلنة قبل.

جان اكو رجل حكيم عندة ولد ثنين, وهذول الولد مو اشقاء يعني مو من فرد ام, المهم واحد اسمة صالح وواحد مالح, صالح صحيح صالح بس مو زلمة, ومالح شهم ومتدين وحاويهن كلهن, تسارعت الايام وابوهم مات بس وصة لصالح بالتارثة مالتة وكلة انتة تزوجت وحدة من بنات عمك واني راضي عليك, مالح خل يتزوج بت عمة ( فتنة) هنا انصدم مالح فوك ما اخية رعيع وبيد النسوان اخذ كلشي وانوب يجبرة علة ( فتنة) !

فتنة بت السلف

فتنة جانت صدك فتنة, وهية وي مالح من الصغر, جميلة بس هية بذرة شيطان, بحيث انعجب بيهة صالح ورادهة وما قبلت كالت اني من الصغر مكتوبة لمالح, طبعا هية داهية تعرف مالح زلمة عدل, ويعرف سويلفاتهة كلهن جانت تغوي بالصغر وهو سبع متدين وما يند الناقصة, بس كلمن وبي لولة وهاي دنية, وجانت تغوي اخية هم بغضا بمالح, وهو دايما يعارك اخو ويكلة لا تلعب وياهة, بس العالم حسبالهة يغار منة, المهم مالح كال ما اخذهة ولا اريدهة اصلا هي مو بت عمي صدك لان البنية علة سر امهة والظاهر مالح يعرف شني السالفة, ما علينة....

 المهم شبت النار بين الاخوة لان اخت فتنة مثل اختهة وزود وتحشي براس صالح, وتزوج مالح بنية من غير سلف خوش بنية من ناحية الدين والاخلاق, بس هية رعيعة شوية مو ماكرة, وخلف منهة ولد , وفتنة بعدهة فتنة تهيج الكوم عالكوم, ومالح صار جبير السلف الغريب, وصالح بعدة رعيع فتنة تجي وتغوي وتركسة بالخيس, وسيطرت علي ظل صالح يهيج العالم علة مالح, هذا غريب وتشيخ عليكم ومن هذا الحجي, وهاي الغمة مرت مالح دخلت الفتنة لبيتهة وما تعرف تسوي شي, لان من باب الحرام وصلة الرحم, وصار مالح مثل بلاع الموس كدام ولدة لا يكدر يكللهم ترة السالفة مو يمكم هاي نزوة شيطان, ومنو يفهم حجية يكلولة انتة مخرف, المهم ما اطول عليكم....

 وصلت الفتنة بدين مرتة وعرضهة , وهاي فتنة سيطرت حتة علة الملة اللي بسلف صالح, بحيث الملة اجة يكل لمالح مرتك مو خوش مرة, فمالح كلة ملة استغفر الله بشهود لو هيج؟! كلة هاي السلاف ثنينهن يهرجن بهذا الهرج, كلة ملة ( فتنة) ضمتك لجيشهة؟! هذا الملة انهضم وضل يجيب كلام الله علة الباطل, طاحت بيهة مرية مالح, وتطلكت بسواد وجه وهي بت اجاويد, زين من طلكهة غير يفكونة ياخة! لا كوكو ولدة علي والملة يحديهم, ولازم تزوج حرام تظل هيج, يابة خل اتزوج علة مايي؟! لا .... لازم تصحح خطأك وتزوج بت عمك فتنة, عاد بملحة والملة طلع مالح من الكلجية, تزوج فتنة!!! وهنا فتنة لعبت لعب, بعد شيطان ودخل بين بني ادم, ولدة هججتهم, وانحرفوا, كام خيرهم ما يلكة غير ينتحر, السلف كلة تمرض وفتنة تفتن, الملة صار بين نارين لو يسكت ويكعد لو يحجي وبعد ياهو اليصدكة وهو بالاخير لازم ينكتل... وعلة هالرنة خليتهم واجيت.

هسة رباط سالفتنة( شلونهة فتنة اللي تعطف علة فروخ البط؟! وين الملة الطلع مالح من الكلجية؟! وشلونة صالح خوش دار السلف ؟! بشرونة بولد مالح جم واحد انتحر جم واحد تهجول جم واحد ركبتة فتنة وبعد ما يرد وجم واحد صابة المرض وحاير بي؟!!!)

وسلامتكم

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