المقالات

♦️  المكان الخاطئ ♦️  


🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

[ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ]

نحن ليس بصدد مايعبر عن المكان في القران الكريم ، كون ذلك الدستور تناول لفظ المكان  بتعابير عدة منها : الموضع ، المحل  ، بدل ، المنزلة ، الى اخره.

 وانما مقصودنا هنا التعبير  عن المكان الذي هو الوعاء الحامل للاحداث ونقطة سير الشخصيات فلا يقوم حدث أو يتطور أو تتحرك شخصية معينة إلا داخل مكان محدد وهذا يعني حتمية وجوده .

مع الاخذ بعين الاعتبار التلازم بين الزمان والمكان .

محل الشاهد : بعد ان بينا في مقالة التوقيت الخاطئ كيف يكون لزمن مدخلية في نجاح او فشل المشاريع الاصلاحية الشمولية ، كان لزاما علينا ان نكمل الكلام عن العامل الاخر والمتعلق الاخر الذي له مدخلية   بفشل المشاريع الاصلاحية إلا هو  اختيار المكان الخاطئ .

ذلك  بلحاظ ان اي مشروع يحتاج لنجاحة الى توفير الادوات التالية :

اولا :  القائد

ثانيا : القاعدة

ثالثا : الهداف والموضوع

فعند التركيز على تلك الادوات من ناحية متى وكيف يكون اختار المكان الخاطئ سببا بفشلها من جهة ؟

ومن جهة اخرى السؤال الذي يفترض ان نتسائله ماهو الفرق من ناحيت التأثير اتجاه فشل المشاريع الاصلاحية بين التوقيت الخاطئ  والمكان الخاطئ

الجواب : قلنا بالتوقيت الخاطئ كانت وحدة الزمن ضرورية الوجود ، لنجاح مشروع الاصلاح ، وملزمة وشرط لتحقق النجاح ، وعدم تسجيل الفشل ، بل كان عدم العناية بها عنوان الفشل بالنسبة لمشاريع الاصلاح عبر التأريخ .

ولذلك هناك الزمنا وحدة الزمن واعبرناه التوقيت الناجح عند انطلاق المشروع الاصلاحي من جهة ظهور القائد والقاعدة والاهداف والموضوع دون الفصل بينها بالزمن .

  بينما المكان لايلزم ولايوجد فية هذه الوحدة .

فمن الممكن ان يكون اعداد القائد بمكان والقاعدة بمكان مع ربط الموضوع الاصلاح بهما ، بل وبالامكان  ان يجري الاصلاح على هذا نحو من اختلاف المكان ولكن بشرط ان تتناسب توجيهات القائد مع اختلاف المكان بما يناسب الارضية والمكان للقاعدة .

ولكن مع اسقاط وحدة المكان لايسقط عين اختيار المكان لان اختيار الحاظنة الخطأ يسبب ايضا بفشل المشاريع الاصلاحية وكما قال :    (  لكل مقام مقال )  .

محل الشاهد :

وان الدين الاسلامي في المنظومته السياسية ، قد اعطى الاهتمام الكبير  لهذا الامر وهو تحيد المكان  من جهة اعداد القائد ( الرسل والانبياء والاوصياء والاولياء ) ، والقاعدة والانطلاق العناية الدقيقة .

  وامامكم اشارات عدة بالقران الكريم والسنة النبوية تثبت ذلك الامر .

كما ان القضية المهدوية كانت قد اهتمت واكدت على الاهتمام بالمكان للمشروع الاصلاحي الشمولي العالمية للامام المهدي ( عليه السلام ) .

وهذا  كان اضحا ، عندما اختير العراق و لاسباب عديدة  وضمن المقومات الخاصة ليكون عاصمة لدولة العدل الالهي ضمن اختيار الهي رباني يكشف للعالم عظمة هذه البقة من الارض المباركة  

فسلاما على العراق وشعبه ، مكان انطلاق الخير للعالم اجمع

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نعم لتصفير الأزمات  كلا لترحيل الأزمات  
عروج الى المعشوق الأكبر  
الامام الخميني..حقيقة خالدة..وعطاء دائم  
كلنا "لا نستطيع التنفس" امريكا ظالمة..
جائحة كورونا .. حلول الوعي الجمعي!!  
وسقط تمثال الحرية  
فنتازيا الفيس بوق..!  
♦️  المكان الخاطئ ♦️  
حرية الاعلام لا تعني الانحلال ...  
من اثار السيكولوجية الفرويدية  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
علي : يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى : يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع :
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة  
مرتضى : يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع :
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع :
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾  
Huda : بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع :
الوباء القادم
زيد مغير : الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع :
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد  ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟  
زيد مغير : كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع :
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!  
زيد مغير : من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع :
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا  
AYAD ALSAFI : ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع :
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات  
ميثم : https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع :
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك