🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

نعم للعراق موحدا مؤمن بالله الواحد القهار ، نعم للعراق دينه الاسلام ، نعم للعراق سائرا ومتمسك بسنة محمد ( ص ) واله الاطهار( ع ) ، نعم للعراق متمسكا بكهفه وحصنة المرجعية الغراء ، نعم للعراق خاليا من الاستعمار ، نعم للعراق حرا ابيا مستقلا ، نعم للعراق متوحدا يسوده المحبة والالفة ، نعم للعراق يسوده النظام والقانون، نعم للعراق يكرم العلم والعلماء، نعم للعراق المحافظ على المقدسات والثروات ، نعم للعراق المحافظ على الممتلكات العامة والخاصة، نعم للعراق شعبة فيه اخوه متعاضدين متمسكين ، نعم للعراق يسوده الاخلاق والقيم، نعم للعراق يحترم اصالته وجذورة ، نعم للعراق امة واحدة ، نعم للعراق عشيرة واحدة ، نعم للعراق بيتا واحدا ، نعم للعراق يدا واحده، نعم للعراق منتصرا و ينتصر بجيشه وشرطته وحشده ، نعم للعراق يكافح الفساد ، نعم للعراق القانون فيه فوق الجميع، نعم للعراق يحترم دستوره القران المعصوم من النقص والزيادة ، نعم للعراق المتحكم بساسته ، نعم للعراق لاتمييز فيه على اساس القوميات ، نعم للعراق يحترم الاقليات ، نعم للعراق يحترم كافة شعائر الديانات، نعم للعراق يحفظ انسانية الانسان ، نعم للعراق منتصرا محفوظا ، نعم للعراق هو للجميع، نعم للعراق مسؤولية في رقاب الكل ، نعم للعراق نحبه بوطنية ، نعم للعراق باقيا رغم كل المؤامرات

اللهم انصر العراق نصر عزيز مقتدر

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