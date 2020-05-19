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مارك وMBC  يكملا مسيرة ترامب...  


كندي الزهيري ||

 

ان أسوء ما يصل الية  الإنسان  بأن يفقد قيمة نفسة  من أجل المال  ، يحرف الحقائق  ويزور  الأحداث  ،

وهذا يعد قمة  الانحطاط الأخلاقي.

سبق واشرنا  بأن  يد الاستكبار العالمي  المتمثل  بالسوشيال  ميديا  ، التي تعتبر إحدى أهم اذرع  الصهيونية  العالمية  ، لما لها  من دور فعال  في تدمير الخصم  وتغير  الحقائق  ، وجعل الحق باطل  والباطل  حق.

بعد أن جاء اترامب  بوجه واضح  معبر  عن اخلاق  امريكا  المبنية  على  قتل الشعوب وسلب خيراتها  ، يقوم  بفعل جبان  ادى  الى  استشهاد  الحاج ابو مهدي المهندس و الشهيد قاسم سليماني ومن كان برفقتهم،  كان تنفيذ  العملية  بشكل  جبان  ليس  فيه  من الرجولة  او الشجاعة  شيء  ،كما هو المعتاد  بأن امريكا  والامريكيين  اهل غدر .

ليبدأ مارك اليهودي  مسلسل  الإرهاب  ، في منع و حظر  كل من يمجد او يدافع  عن الشهيدين  ،بعض  الحظر  يستمر  إلى أكثر من شهر  ،لماذا الانها  مخالفة  للقانون الفيس بوك  او اليوتيوب  ، مع ذلك يسمح بنشر  الإرهاب الأمريكي  والإرهاب السعودي  ،اذا أضفنا  بأن الفيس بوك  او اليوتيوب كان ولا زال راعي الإرهاب  العالمي  ، تنتقل لكل  مفسدة  في العالم  ،اذا اردنا  ان نطلق على مارك  صفة  ،فنقول مارك  " فايروس  الإرهاب  الأمريكي " .

هكذا يستمر  حقد وخسه وجبن امريكا  وبرامجها  ،باتوا  يخافون  حتى من اسم  الشهيدين  ، نشاهد بأم العين  كيف يرتجفون   من ذكرهم   ، كنما عدنا  إلى عصر  معاوية  ويزيد عندما كان يرتجفون  من ذكر ال بيت النبي (صلى الله عليه وآل ).

لتكمل  MBC مسلسلها  على صورة   مسلسل  ترامب ومارك  ،فتظهر في برنامج  مليء بالحقد  متهما  وبشكل  مباشر  بأن الشهيد ابو مهدي كان إرهابي  ، وهذا ليس بغريب  لكون  السياسة  الذل والهوان  في بيت السعودية  متجذرة وانها  تجري مجرى الدم  في العروق ، فلا حرج  على التابع  والذليل  .

لكن للحق رجال  وأبطال  يقدسون  شهدائهم  ولا يهمهم  ارهاب  امريكا  ومن اتبعها  في كل الميادين  نجدهم مجاهدين  محتسبين إلى الله عز وجل.

في رمضان مع ارتفاع  درجات الحرارة  هبوا  الشباب  كالأسود  الثائرة  والمنتفضة ضد الكذب واهله معلنة  بأن القناة  دولة  الارهاب  مغلقة باسم الشعب  ، مغلقة  ب(غ) وليس  كمدعين الوطنية  الذين  يغلقون  المدارس  والدوائر  ب(ق).

ان هذا التصرف  يعد باب من أبواب الوفاء  لتلك الشيبة   التي ذلت  ارهاب  وسياسة  السعودية  وأمريكا  واختهن النتنة الإمارات اليهودية المتحدة.

ان تحريفكم  وارهابكم  الإعلامي  لا يمكن أن يغير  صورة  وحجم تضحيات  هؤلاء الأبطال  ،  الانهم  ببساطة  جاهدوا  لله  وما كان لله  ينموا  .

شهدائنا  شرفنا  وعزة  أمتنا  ، ودفاعنا عنهم لا شيء  امام دماؤهم  التي  سالت  في سبيل  ان نبقى  أحرار  ومرفوعين الراس  ، نعم بدمائكم  الطاهرة  ارتفت هامة  ذلك النخيل  الشامخ  والذي بقى  شامخا  بكم....

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