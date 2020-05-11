المواطنة لا تعني الوطنية  

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

[ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ]

قد اخطئ من عرف المواطنه بأنها حب الوطن لان هذا التعريف مرتبط بمصطلح آخر وهو الوطنية

والمواطنة لها تعاريف عدة نستطيع اجمال ذلك بأنها : انتماء الانسان الى دولة أقليمية معينة .

ولتحقيقها لابد من توفر امرين :

الاول : الحرية وعدم استبداد الحاكم

الثاني : المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات

محل الشاهد :

عندما تطلع على تاريخ هذه الكلمة ومفاهيمها التي تغيرت بتغير الزمان والمكان والاشخاص الذين استخدموها ، تلمس حقيقة جلية ان الدين الاسلامي الدين الوحيد الذي جعل لها مفهوم حقيقي تطبيقيا للواقع ولكن بالفاظ اخرى.

و كان بودي ابين اصل وتاريخ هذه الكلمة ولكن مع الاسف ان المقام لايسع لتوسع اكثر.

محل الشاهد : ان الدين الاسلامي اعطى باشاراته اهمية تعلق الانسان بوطنه وارضه ، ونلاحظ ان الشريعة المقدسة في دستورها القران الكريم ، والسنة المطهرة لم تستعمل كلمة ( الوطن ) ، ولكن القرآن استخدم كلمة البلد ، و البلدة ، و البلاد ،و الديار ،ووضع التشريعات التي بينت واوضحت ذلك التعظيم ، فصرحت ان من يقتل دون ارضه ووطنه شهيدا ، بل ان الدفاع عن الوطن والعرض والارض هي مما يناسب فطرة الانسان ، بل وشدد الدين الاسلامي لبيان عظيم قدسية الوطن ، بتشريع الجهاد للدفاع عن الدين والوطن .

بينما نرى ان الحضارة الغربية لم تعرف المواطنة الا بعد الثورة الفرنسية في اواخر القرن الثامن عشر الميلادي ، ولم تقدم اي شيء من النظم الثابت لها ، حتى كان كل جيل له مفهومه الخاص ، بينما راينا كم اعطى الاسلام من اهتمام بموضوع المواطنة حتى اعتبر حب الاوطان من الدين .

يا ابناء العراق العظيم

اعلموا ان المواطنه تعني الاخلاص للوطن بكل شيء ، و ان يكون الاخلاص هو الشعار الذي يجب تطبيقة والالتزام به في واقع الملموس ، وليس شعارا معلن فقط.

لا وطنية مع فساد

لا وطنية دون ان تلتزم بالحقوق والواجبات

لا وطنية مع الولاء لاعداءه واعداء الدين .

اللهم احفظ العراق وشعبه

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