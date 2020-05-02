شهداء "السحر" من الحشد والقوات الأمنية يرحمكم الله..

✍️ إياد الإمارة

▪ دقائق ويعلو آذان الإفطار من محافظة البصرة وانا أعيش لحظات الشهداء الذين رقت أرواحهم إلى الملكوت الأعلى ليلتحقوا بمن سبقهم من الشهداء والأولياء في جنان الخلد، لم تفارقني صورة شهيد العصائب الشاب من البصرة منطقة گرمة علي (فلاح عبد الزهرة الشاوي) كما لم تفارقني صور كل الشهداء من قبل، الشهيد صفاء الشاوي أبو كوثر، والشهيد السكيني ابو حبيب، والشهداء الأولياء سليماني والمهندس رضوان الله عليهم أجمعين..

▪ صوت الله أكبر يعلوا هذه اللحظات من على مآذن مساجد وحسينيات البصرة، صور الشهداء أمامي وكأني أخترت هذا اليوم ان يكون إفطاري دمعة ساخنة على ارواح شهداء "السحر" أحبتي الذين فجعنا بهم هذا السحر الرمضاني الشجي.

لهؤلاء الشهداء نكهة خاصة .. طعم خاص..

رحمكم الله شهداء الحشد

رحمكم الله شهداء المجد

رحمكم الله يا أبناء سليماني والمهندس

الفاتحة على ارواحكم جميعاً..

اللهم لك صمنا وعلى رزقك ورحمتك ومغفرتك أفطرنا.

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