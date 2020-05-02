ثمارها مكيشيفة ، تلك الخيانة .. !  

مازن البعيجي

نعم والله لا عنوان لها يليق غير الخيانة لله تعالى ولرسوله ولدماء الشهداء ولنائب الإمام بالوصف المرجعية الرشيدة التي هي من اسبغت على المقاومة كلها لا مجزئة وهذا نص ما ورد عنها ( إن "نبأ استشهاد الحاج قاسم سلي_ما ني آلمنا كثيراً" ) .

وقال المرجع عن دوره أنه لا يمكن نسيانه ونسيان ما تحمله من زحمات في هذا السياق". هذه شرعية المقاومة مجتمعة وقتالها الشرعي وما تتفرد به البعض من مسميات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان إنما سلطان إنزالها من السفارة رأيت ذلك ام أصابك العمى!

السفارة التي دفعت الاقلام المأجوة والغبية والحاقدة والتي عينها على موائد الكفر الذي يمنهم كما يعدهم الشيطان للتشهير والتسقيط بالحشد وسبغه وتصنيفه إيراني وغيره! ( يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ) النساء ١٢٠ .

لينقلب حالهم ويتنازلوا عن تلك الشعارات التي تتصل بالعنواين الكبرى جحوداً ونكراناً وتزويراً عما كان به يتشدقون ( وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ) الأحزاب ١٢ .

كيف لا يحدث ما حدث البارحة ونحن ندفع ثمن الوطنية التي اشتقت من سايكس بيكو طبق الأصل حيث تجزء الأوطان وترسم الحدود هنا لأضعافها وهنا سحبناها على العقيدة والثوابت وتفتيت القوة ممن لا يعون فعلهم كم قتل وسيقتل من عشاق أهل البيت عليهم السلام وجنود المرجعية والمهدي هدية قبل العيد تثلج بها أفئدة النواصب والبعثية واشارة للسفارة هناك أمل لا تخرجي!

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