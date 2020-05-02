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  فلسطين والسيد السيستاني  


جهاد النقاش

 

    لُعِنَ الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.

   بهذه الآية يبدأ سماحة السيد السيستاني بيانه بخصوص الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في مخيم جنين، معبرا عن الأراضي الفلسطينية بأنها محتلة، وأن هذا العدوان قل نظيره في التاريخ الحديث، مسترسلا بتعداد جرائم الكيان الصهيوني التي لم تلق مانعا ولا رادعا، بل حظت بدعم أمريكي واضح، واصفا الاصطفاف هذا مع المحتل الغاصب بأنه مترقب من أعداء الإسلام والمسلمين.

   البيان يطالب بوقفة من المسلمين للدفاع عن إخوتهم في فلسطين، ويقول: إن الوضع المأساوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني المظلوم يقتضي أن لا يهنأ المسلمون في مطعم أو مشرب إلى أن يكفوا عن إخوانهم وأخواتهم أيدي الظالمين المعتدين.

   بل يطلب بذل قصارى الجهد والإمكانات لردع المعتدين، واسترداد الحقوق المغتصبة، وإنقاذ الأرض الإسلامية من أيدي الغزاة الغاصبين.

   ولا تقف مواقف السيد عند هذا الحد، بل يذهب إلى تعزية الشعب الفلسطيني باغتيال الشيخ أحمد ياسين معبرا عنه بالعالم والشهيد، واصفا إياه بالمثال الذي يحتذى به في الصبر والمقاومة.

   ثم يستنهض أبناء الأمة العربية و الإسلامية لرص الصفوف، و توحيد الكلمة، والعمل الجاد في سبيل تحرير الأرض المغتصبة، واستعادة الحقوق المسلوبة.

   وفي الاعتداء الذي تعرض له قطاع غزة، وما جرى عليه من حصار وتجويع صدر عن المكتب بيان يطالب الأمتين العربية والإسلامية باتخاذ مواقف عملية، في سبيل وقف هذا العدوان المتواصل، وكسر الحصار الظالم المفروض على هذا الشعب الأبي.

   فهل يمكن بعد هذا أن يأتيك شخص يتعبد بآراء السيد السيستاني لينتقد مساندتك لشعب فلسطين عموما، أو إحياءك ليوم القدس!

في الحلقة القادمة سنبين رأي الشهيد الصدر، فانتظرونا.

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رابط البيان١:

https://www.sistani.org/arabic/statement/

1460/

رابط البيان٢:

https://www.sistani.org/arabic/statement/

1477/

رابط البيان٣:

https://www.sistani.org/arabic/statement/1508/

www.sistani.org (https://www.sistani.org/arabic/statement/)

البيانات الصادرة - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

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