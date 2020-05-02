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العشائر الأصيلة حشد المهدي ..  


مازن البعيجي

 

كم أثلج فؤادي ذلك البيان النووي الذي صدر من عشائر الجنوب المنتفض على إهانة يتعمدها دائماً الإعلام الاستكباري ومنهم ( MBC السعودي ) عبر مخرجين وفانين ومنتجين هم من ذات الفكر الظلامي الذي قتل الأبرياء واغتصب النساء في مجرة يعرف التاريخ من روادها والمؤسسين ، ذلك الفكر الحقير والبغيض الذي عندما ينهزم كما كل تاريخ معاركه مع سواعد الجنوب والفرات الأوسط السمر التي لم تنفك يوماً عن السلاح يوماً في الدفاع عن تلك المرأة الجنوبية المملوحة شرف وعفة ورجولة لا تشبه ذكورية اشرفهم .

نعم هذه هي عشائرنا عشائر الفتوى منذ عرفها التاريخ السحيق مروراً بما سطرتهُ في ثورة العشرين مع المرجعية الرشيدة التي دائماً هي بوصلة العشائر ورصيدها الثمين والذي تحاول فضائيات البعث وحواضن الإرهاب في الخليج ومن يغني على وترهم ويدعمهم في العراق ان يزوروا ذاكرة التاريخ المحمدي العلوي الحسيني المهدوي المقاوم بما يعرضوه من دراما رخيصة بائسة تنطبق عليها الحكمة " اليائس يلجأ للشتائم " ..

تحية لعشاعر الجنوب والفرات الأوسط فقط! ما دام لم يلتحق بهم وينتفض أخرين على هذه المهزلة المخزية واخص تلك العشائر التي ينتمي لها هؤلاء جوكرية وإرهاب الدراما السخيفة..

تحية إجلال لمن بالأمس القريب افلتوا من تحت أيدي الظلامين أعراض كانت علينا عزيزة وهن أغرب فكيف ببناتنا تيجان رؤوسنا والعقال الذي يعلوا الهامة .                                   

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