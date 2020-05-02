حشد بين حواضن أعدائه .. !  

مازن البعيجي

هل لعاقل أن يتصور هذا الحشد الذي يقلق أمريكا وإسرائيل والصهيووهابية القذرة وكل الخنوع الخليجي وكل سياسي ومسؤول وموظف سني او شيعي او كردي مرتبط بهم كيف يسلم من الغدر وحرب الاستنزاف !؟

حشد مع ما قدم من ابحر من دماء سيرت زوارق للفاسدين تنقلهم من منصب لآخر ومن عمالة لاخرى وهم يهشون عليه كلابهم التي كانت تأكل من لحوم أعراضهم وارضهم!

كيف مع هذا الأداء الهزيل لسياسي الشيعة ان يحمي الحشد نفسه من هؤلاء الغدرة الفجرة حواضن وطلاب ثأر وامة من محرضين على وجوده في الإعلام وفي أروقة السياسة البازار الدائم لأسغلال هذا المكون المرصود من ألف عدو ظاهر وباطن داخل وخارج من بني الجلدة وغيرهم يتربصون به الدوائر وكل آن نزف كوكبة كأننا نأتي بهم من غير بطون أمهاتهم وبتسع ثواني لا تسعة أشهر وقهر السنين!

عدم حماتهم يعني التضحية بهم لأجل صفقات سياسية دنوية رخيصة ستكون نكبة تنزف منها الشيعة ماشاء الله من الدهر!!!

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