فقد البصر أكرم وارحم من فقد البصيرة .. !  

مازن البعيجي

( قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ) يس ٢٦ .

لازالت اقول هناك قاتل مباشر وآخر غير مباشر للقادة الشهداء على فرضية السيد المولى محمد محمد صادق الصدر قدس سره الشريف وهو يقول نعم الذي حز نحر الحسين عليه السلام والذي جثى على صدره الشمر لكن هناك آخرون هم ايضاً قتلة غير مباشرين مهدوا للحظة التي حز رأس سيد الشهداء ، منها سياسية تحريضية وتخاذل وخيانة ووووو كلها ساهمت لوصول إلى القضاء على المعصوم ومن معه!

وما جرى على القادة ذات الأمر فهناك من شنع وتكلم وهمس وعلق ونشر ودس السم بالعسل على القادة الشهداء حتى وصلت رسائل للأمركيان ان هذا وأمثاله نحن لا نتبنا خطابهم نوع كوفة تطل علينا كل آن تطفوا على سطح العقيدة ممن لا يستحق اسمها يلعب بمقدراتها !

وهذا ممثل منظمة الصحة العالمية عند زيارته أحد المستشفيات وهو يوزع أغصان من الورد وأعطى امرأة تضع قرب سريرها بعد أن أعطاها وردة أعطاها ثانية وقال لها ضعيها عند صورة الحاج ق س تصرف كبير وعظيم لم تراه عيون الصغار !

وكم هؤلاء خسرونا ويخسرونا ويخسرون ولي العصر فرصة خروجه بعد أن تكون القاعدة من مثل الشهداء القادة الذين دائما يهيئون الارض له ولكن يقتلهم التخاذل والحيادية الغبية من أجل مصالح ودنيا فانية!

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