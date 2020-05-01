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الحشد واحد وثابت..  


حسام الربيعي

 

حشد المرجعية و حشد الفصائل كلمة تلاقفها رواد التحرير تم اعدادها ضمن الخطة الممنهجة لتشتيت الحشد.

 هل يعقل ان يصنف الحشد بلسان هذا الانمعة الذي لا يطيب لي ذكر اسمه هل يملك من الفطنة والادراك ان يصنع تصنيف بهذه الصورة كانتاج لم يملك من موروث ثقافي؟ اجابة كلا كون ذاكرة هكذا انموذج تصنف من ذوي الذاكرة قصير الامد, التي سرعان ما تنسى شهداء و جرحى العراق الذي سالت دمائهم على ارض بلاد ما بين النهرين!

 لن ننسى عنما كان الحشد المنتصر المكلل باساطير الملاحم البطولية التي عجزت كل النظريات العسكرية عن تفسير الخطط العسكرية الموضوعة كيف اصبح مادة اعلامية دسمة للتسقيط و التنكيل و الشبهة في قمع المتظاهرين و كيف اصبح سُوبة على السن المتحررين و لكن  للاسف كان هذا ضمن سيناريو المعتاشين على وسائل التواصل الاجتماعي شاب عاجز لا يملك من الارادة شي لاجل ان يعمل و يخلق لنفسه فرصة عمل وسط المجتمع حاول ترجمة فشله بالاعتماد على نقل الازمات و تصديرها الى المجتمع اضافة الى التدريب و التطوير من الاذرع الخارجية حتى يُتقن اللعبة بشكل صحيح!

 لكن عتبي على امري الالوية التي دقت طبول تلك الفتنة انتم مجاهدون و لا ترضون للمنحرف ان يتبنى قضيتكم ان اختلفتم فهذا منهج الاسلام الشورى القائمة على الاختلاف و الاتفاق و جميعنا متطلعين الى خطاب يجلي ضبابية المشهد و تفسير سبب الالحاق تلك الالوية بمكتب القائد العام حيث الاغلب يعلم كان الامر هو تدارك وضع تلك الالوية و المضي و الاستمرار بعملها بعد تصادم عملها بسقف قوانيين وزارة الدفاع و عدم القدرة على الاستمرار بالعمل و خصوصاً طويت فترة المعارك!

و للتوضيح اكثر عن تنظيم شؤون الالوية الاربعة في هيأة الحشد حيث من الصعب توفيير متطلبات استمرار عملها ضمن الهيأة بسبب انتظام عمل الهيأة من خلال تنظيم ذو اثر بعيد يمتد الى مهنس الانتصار لعمل جميع الالوية تحت امرة هيأة الحشد  و رسالتي الى الذين صنفوا الحشد الى حشد المرجعية تارة و حشد الايران تارة اخرى و حشد الفصائل الحشد واحد و ثابت و هو حشد رجال العقيدة و الدين  و ابناء المرجعية.

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