عندما نقرأ روح الله صح ..  

مازن البعيجي

الحرب فنون وأنواع وإمكانات والحرب خدعة كما يعبرون ، والمطية التي دائماً ما يستخدمها الأعداء هي إستخدام الجهلة والعملاء من خارج بني الجلدة ومن داخلهم ، ويقيناً ضرب أي جهة من داخلها هو الأكثر ايلاماً ووجع وأكثر إختصاراً للمهمة والوقت!

وهذا ما جرى في معركتنا مع الأستكبار أمريكا وإسرائيل والصهيووهابية القذرة التي تقف بوجه كل صوت مقاوم من الشيعة او من السنة الشرفاء بل هي ضد اي توجه ضد إسرائيل نوع مطية أمنية على إيصال ما حُمل لها بكل تفاني .

ولكن الفارق بيننا وبينهم ومعهم عملائهم وكل المنظمات العاملة في كل بلدان المقاومة أننا نسير وفق رؤية دقيقة نستمدها من روح الشريعة بالغ ما بلغ التشويه لها والطعن فيها لا يؤثر مع الصمود ، الإسلام الذي قاد ثورة أطاحت بالشاه الحارس الأمين لأمريكا في إيران بوابة العمالة وقتها ، حتى تحرك جيش من المرتبطين عبر مصالح كثيرة ونوعية قد الكلام فيها والتفصيل يؤلم قلوب الكثير من القراء لأنها زورت الوعي للكثير ومنعت شخصية روح الله الخميني العظيم من ان تراها العيون كما ينبغي ، الشخصية التي تندر بها الزمان علينا لتمد يدها للخنوع واليأس والخوف والضياع والبؤس والشعور بالحسرة والعجز حتى قال أحد العلماء كنا امواتا وأحيانا الخميني الكلمة الغراء التي وضعت النقاط على الحروف .

منهج مقاوم مستل من نياط منهج أهل بيت العصمة عليهم السلام كل خطره أنه يسعى إلى إبدال النظام العالمي وإدارة العالم التي بيد الطغاة والمستكبرين والجببابرة لتكون بيد الإسلام المحمدي الأصيل القادر الوحيد على إسعاد البشرية وانتشالهم مما هم فيه " الإدارة الإسلامية " وما القائد السيد الإمام إلا التجربة العملانية الوحيدة التي خلقت معادل للردع واوقفت الاستهتار الأمريكي والغربي!

من هنا علينا ربط الأجيال به - السيد الأمام - وبالسيد الولي وبكل من يمثل المؤسسة الدينية في قم والنجف المدافعة عن الإسلام المحمدي الأصيل بصدق وواقعية وفي كسب معركة الوعي والبصيرة لا شيء اسهل من إزاحة الفساد والمفسدين!!!

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