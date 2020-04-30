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نعيماً ياعباس - التطبيع بالتشنيع!  


د.حيدر البرزنجي

 

حين استشهد أمين عام حزب الله عباس الموسوي - بغارة اسرائيلية على موكبه - خرجت l.b.c- التابعة ل(القوات اللبنانية) ، بدعاية تلفزيونية لشفرات حلاقة تظهر رجلاً يحلق ذقنه ،وصديقته تقول له : نعيماً ياعباس ، وكانت تلك العبارة تقال للسخرية ممن أصابه ضررأو تعرض لنكبة .

احتج انصار الحزب لأن الاشارة واضحة للشماتة وتأييد ما حصل ،حاولت المحطة المذكورة القول بأنها لم تقصد ذلك وان عباس هو اسم القائم بالاعلان - لكن الادعاء لم يكن صادقاً ،فقد ظهر غير ذلك وفهم جميع المشاهدين القصد . بعدها وقعت مجزرة قانا ، وفي اليوم التالي ، بثت المحطة ذاتها ، فيلماً عن مصارع اسمه ديفيد ، ينتصر على خصمه ،ثم يمد يده اليه لينهض ، فتقول الملكة للملك : انظر كم هم عظماء اولئك اليهود.

في العراق ، لم يعد خافياً ان هناك هجوم اعلامي منظّم ومكثف ،يستهدف أطرافاً بعينها ، لتشويه كل ماله علاقة بها ، ومن مفردات ذلك ، ماظهر منذ أشهر في الإساءة الى رموز تاريخية ،تعتبرها الفئة المستهدفة إنها مقدسة ، اضافة الى مايشنع عليها وعلى من يمارس الطقوس احياءً لمناسباتها.

تلك الحملات تشابه حيلة رفع المصاحف في صفّين ،فهي بكل حال تؤدي الغرض ، يظهر فيديو عن فتاة تهتف بأعلى صوتها ،متهمة كل من يحيي تلك الطقوس ،بأنهم جميعاً كاذبون ، فتنشغل الفئات المستهدفة بين مبرر ومؤيد ورافض ،ما يحدث المزيد من الشرخ بينهم .

ثم تظهر مجموعة أخرى ، للسخرية بطريقة أخرى مكملة (خل الرضاء يفيدك ) وتعود الحالة بين رافض ومبرر ومؤيد .

بعدها يظهر فيديو عن (عباس الذي يترك أخته ) وتعود الحالة من جديد ، بين مبرر ومهدد بالقصاص ،لتحفر وقيعة أخرى في الجسد ذاته .

لم يعد خافياً انها حملات واضحة باستهدافاتها ،وبالتالي لم تقع مصادفة ، فهي كضرب كتلة من الطين في جدار ،ان لم تلتصق ،فلابد ان تترك اثراً ، ثم مع تكرار احداث ذلك الأثر، بقذف المزيد من الطين ، سيتغير لون الحائط الى ما هوة منفر .

المهارة في تلك اللعبة ،إنها تخاض من داخل "البيت" فإن جرى التعرض لهؤلاء ،عندها يتحقق المطلوب بكامل فعاليته ،إذ سيمنح الجهات التي تقف وراء تلك الحملات ، المزيد من مبررات الحملة وزيادة فاعليتها ، فترتفع الأصوات عالية " يعني شصار ، شباب طايشين" وان تم ابتلاع مايحصل ، ستكون التأثيرات قد بلغت مرامها ، في تحطيم كل الركائز التي يمكن للجهة المستهدفة ان تستند اليها في النهوض – كما فعلت في التصدي لداعش - .

الحل : أن يتدخل القانون ،باعتبارمايحصل ، انما يهدد الأمن المجتمعي ، اذ ليس من مفردات الحرية ، الطعن بالآخرين – افراداً أو مجتمعاً- ففي جميع دول العالم دون استثناء ، هناك مايسمى (القدح والذم وتشويه السمعة ) وكلها تقع ضمن طائلة القانون ، لذا فتفعيل القانون ،هو الكفيل بحماية المجتمع

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