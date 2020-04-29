 اين المدافعين عن القداسة ؟!  

مازن البعيجي

ان ما يحصل في هذه الفترة التي تجتاح العراق من موجوة الحادية موجهة ضد إسقاط الرموز المقدسة التي تمثل الهوية الإسلامية وهم أهل بيت العصمة عليهم السلام محمد وآل محمد التي تظافرت الروايات والآيات بين الفريقين الكفر بهم او التعدي على مقامهم السامي يعتبر انتهاك لشخوصهم المقدسة والمحترمة عند المسلمين وللشريعة ( ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ) الشورى ٢٣ .

الأمر الذي تعدى كل معقول من التجاوز على مقامهم السامي بالفاظ ونعوت تمثل إهانة صارخة لهم عليهم السلام ولملايين المسلمين على الأقل الشيعة في العراق والعالم ، مما يخبر بمخطط مدروس تقوده السفارة التي هي مصدر الشرور في العالم العربي والإسلامي والغريب المفجع ان لم تتحرك الجهات ذات العلاقة والشأن في التحرك للمطالبة بتشريع يوقف هذا الاستهتار المقصود ضد رمزية خصها القرآن الكريم مصدر التشريع بالعظمة والكرامة بل ودافع عنها وأشار لها بالعصمة .

ما هذا الصمت الحكومي والمرجعي والمؤسساتي والحزبي وكل المختصين ممن يعنيه امر الهوية الإسلامية ورموزها الكبيرة ؟

إلا يستحق الأمر المطالبة بتشريع يلجم هذه الشرذمة الشاذة عن الصواب وهي تتجاهر بالفسق والتعدي على مقدسات ذهبت من أجل الدفاع عنها أمة من الشهداء !؟

انا باعتباري مواطن ولي صوت في هذا الوطن المحتل والمستباح ثقافيا وفكريا من أجل طمس شرعية انتمائه وارتباطه بمن هم قدوة معصومة اطالب إنزال القصاص القانوني العادل بمن يعتدي بتشريع يوقف كل المحاولات التي لا يمكن أن تكون مصادفة ودون أجندة السفارة واطلب من كل شريف رفع الصوت بالطرق الممكنة ان يشارك بلجم هذا الإلحاد المقصود والمدفوع الثمن !