الحشد باقي ويتمدد .. !  

مازن البعيجي

لعلَ قالاً يقول هذا العنوان ينتمي إلى تلك الدولة الموهومة بأنها الخلافة فلماذا استعارتهُ ؟

واقول : هذا رداً على كل أحلام المنتمين إلى هذه المجموعة الظلامية سواء بالمباشر من قبل المنتمين لها او غير المباشر حينما تتفق أحلام المصابين بمرض الخنوع والخضوع ومن في عقولهم الباطنية هزيمة نفسية والحالمون في عدم نشوء قوة عقائدية تشبهُ بسيج المهدي او تكون ظهيراً له في معركته العادلة معركة الإسلام المحمدي الأصيل الحسيني ضد الأستكبار .

ولكن فاتهم أن ما تأسس من حشد لم يكن تجمعاً حزبياً أغدق عليه المال والاغراء ليتجمع كأي حزب ينظمه المال والدعم بأشكال متعددة ، او هو تلاقي مصالح الكل يحاول اغتنامها في سلامة من جسده وماله وما يستطيع قضمه تحت عنوان الغاية تبرر الوسيلة !

ولم يتلفتوا إلى أنها مقاومة موجودة بالفطرة في قلوب المؤمنين من عشاق مدرسة أهل البيت عليهم السلام وأعني بالأصل هي مع الجينات والخلايا لمن شعاره الولاء لمحمد وآل محمد عليهم السلام ، ولكن لأظهارها ظروف خاصة تجعل منها واقعاً على الأرض تجمّعهُ لا يشبه إلا تجمع المقاومة الإسلامية بوجه اي احتلال يحاول تدنيس الأرض والعرض .

ومن هنا يوم تأسس على وقع نداء عقائدي لم يخضع لمعايير أهل الدنيا ومنطق الحزب والمنظمة والتكتل السياسي بل هو بيعة لولي العصر عبر وكيلة الوصفي ، تجمع كان هدفه الدفاع المقدس عن الثوابت والقيم ومن ضمنها أرض العراق التي اُحتلت من قبل (د ا ع ش) التي وقف الكفر والنفاق معها مسانداً وداعماً لتهرع الضمائر الولائية إلى حيث دفع الرشى على تقديم أرواحهم اضحية في سبيل الله تعالى وتناثرت الاشلاء وجرت شلال الدماء حتى تحقق النصر بفضل بركة كل دماء محور المقاومة اجسادا وخطط ودعم لوجستي .

والمعركة مستمرة ضد هذا الكيان العقائدي الذي تأسس دون التفكير من أفراده بالمنافع الشخصية والدنيوية خاصة بعد ثبات أنه أمة هزيمتها ليس في الهواء الطلق مما دفع الأستكبار والسفارة عبر العملاء ممن وضعوا خدماتهم تحت تصرف الشيطان متوسمين بأي شكل إنهاء وجودهُ المقلق للسفارة ، وهذا مالم تأتي به حساباتهم على الوجه الصحيح لأن نظرية وتجربة الحشد ممن لازالت قلوبهم وأرواحهم نقية وعينها على هلال الشهادة متى يتكرم به الأفق لتراه عيون العشاق وأي محاولة لأضعافه سوف لن تأتي بما يرغبون فهو تأسس ليبقى كما كل بسيج تأسس في محور المقاومة وستحميه قلوب وضمائر وأقلام الشرفاء برموش العيون ان عز السلاح .

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