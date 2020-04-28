مرةً أخرى مع رامز جلال  

غازي العدواني

هذا الرمز الماجن للفن الهابط الذي في كل رمضان يزداد مراءاً وسخرية وإستخفافاً بمشاعر من يستضيفهم ليكونوا محط سخرية وتمتعاض المشاهدين وهو يسيء الى مجموعة فنانين وشخصيات متنوعة ليستفزهم ويبتز مشاعرهم تحت ضغط الخوف والهلع والتهديد وإستغلال حالة الضعف التي تنتابهم بفعل جهاز تحكم لا يراعي قدرة الانسان الضيف ومدى إستعداده النفسي والصحي والجسدي والذي يخرجه عن طوره كانسان ليكون ألعوبة بيد شخص هابط مثل( رامز جلال) فقط لاضحاك الناس وإدخال المتعة الممجوجة والسمجة واداءه الرخيص والفاظه التي تفتقد اللياقة والادب

وللأسف ان تسمح وزارة الثقافة المصرية ومديرية الانتاح الفني في التلفزيون المصري بتمرير هكذا إنتاج يسيء للفن

والفنانين وللذائقة العامة لعموم المشاهدين في الوطن العربي والعالم...وكنا نتمنى ان تكون البرامج الترفيهية خصوصا في شهر رمضان الفضيل تراعي حرمة الشهر الكريم ومشاعر الناس والحفاظ على الفن الملتزم بقواعد الاخلاق والسلوك الحسن الذي يحمّل الفنان مسؤولية اخلاقية مع اداء فني يرتقي بالفن والفنانين ويحاكي إنسانية الانسان ..فنحن لسنا كالغرب الذي يبيح مثل هكذا فن يتقبله الغربيين حسب ثقافتهم ومزاجهم كونه ترويج رخيص لا يرقى الى كوننا عرب ومسلمين محكومين بطقس شهر فضيل يراعي فيه تقاليدنا ويحترم ديننا الحنيف وإسلامنا ....

ــــــــــــــ