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🔴 #نقطة_نظام✋  


سمارا_المقاتلة

 

الرئيس برهم صالح يرسل أسماء بعض المعتقلين الى وزير العدل و يأمره بأطلاق سراحهم  !!

 

قضية بهذه الخطورة و الاهمية ويهمشها الاعلام العراقي او يمر عليها مر الكرام ولا يتناول ملفاتها و حيثياتها أمر ينذر بالخطر و يعكس للمتابع حقيقة الاعلام العراقي الذي أصبح شبه الميت سريريا رغم كثرة و تعدد الفضائيات .

و أوجه السؤال لرئيس الجمهورية السيد برهم صالح : ممكن سيادة الرئيس ومن منطلق صلاحيات مهنة سلطة الإعلام التي انتمي لها ان نكون على إطلاع على قضايا وملفات هؤلاء المحكومين وما هي المواد الإجرامية التي اعتقلوا لأجلها و هل قضوا مدة محكوميتهم فعلا او لا ولماذا هذا التركيز على أسماء معينة بالذات لإطلاق سراحهم وما علاقتك بهم ولماذا تطالب بهم ؟؟ واذا كانت مدة محكوميتهم شارفت على الانتهاء فهل يا ترى ان وزير العدل لا يعلم بانتهاء مدتهم ؟  وهل ان متابعة انتهاء مدة المحكومين والمطالبة بإطلاق سراحهم هي من واجبات رئيس الجمهورية ام وزير العدل ؟؟ ولماذا يركز رئيس الجمهورية على هؤلاء المعتقلين وما صلته بهم ؟؟

واخيرا نتمنى على رئيس الجمهورية مثلما تابع قضية هؤلاء المجرمين الارهابيين و طالب بإطلاق سراحهم نتمنى عليه أن يحذو حذو ألمانيا في محاكمة ارهابيي داعش وان لا يتسامح مع من سفك الدم العراقي .

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