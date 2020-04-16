نزاع سياسيي الشيعة الى أين؟

🖊ماجد الشويلي

نقطة ضعف سياسيي الشيعة القاتلة هي الخلافات الحادة بينهم .

▪️هذه الخلافات اضعفت مركز القوة الاول في الدولة العراقية (رئاسة الوزراء)

وتكاد تفرغه من محتواه

▪️دوائر الاستخبارات الدولية المناوئة لحكم الشيعة وجدوا ضالتهم في هذه الخلافات، فما أن تلوح في الافق وحدتهم حتى لوحوا او سربوا سيناريوهات اغتيال رمز من رموز العملية السياسية الشيعة حتى يشعلوا فتنة الاقتتال الشيعي الشيعي

▪️نزاعاتهم افقدتهم الموقف الموحد تجاه الحراك الشعبي

▪️نزاعهم هذا افقدهم الخيار الموحد تجاه التواجد الامريكي

▪️ انعكس هذا الاختلاف على تفسير النصوص الدستورية

▪️ استمرار النزاعات سيعقد العملية الانتخابية برمتها بل قد يجهض قانون الانتخابات الجديد

▪️لو استمر هذا النزاع سيكون له انعكاسات خطيرة على مستوى التعديلات الدستورية المزمعة

▪️نزاع سياسيي الشيعة يلقي بظلاله الثقيلة على مجمل العملية السياسية بالسلب، خلافاً لنزاعات سياسيي المكونات الاخرى

▪️هذا النزاع تسبب بانقسامات مجتمعية في الوسط الشيعي

▪️ هذا النزاع السياسي كان سببا بتبديد توجيهات المرجعية الدينية

🔹من يتمكن من ترطيب الاجواء بين السيد مقتدى الصدر والاستاذ نوري المالكي ويرعى الصلح بينهما سيقدم خدمة جليلة ليس لسياسيي الشيعة فحسب بل لعموم العراق