الإشاعة والإسلام..موقف ومعالجة

متابعة ـ عمار الجادر

عالج الإسلام قضية الإشاعة عن طريق ثلاث نقاط:

أ‌- النقطة الأولى: التثبت.

ب‌- النقطة الثانية: الناقل للإشاعة من الفاسقين.

ت‌- النقطة الثالثة: التفكر في عواقب الإشاعة.

هناك تنبيه مهم جدا، ألا وهو : أن الله سبحانه و تعالى جعل العلاج لقضية الإشاعة من خلال الناقلين لها من المؤمنين أنفسهم دون التركيز على مصدر الإشاعة، وذلك لان مصدر الإشاعة قد يكون من أهل النفاق أو من الكفار أو من الأعداء، و هؤلاء لا حيلة معهم، فإن من دأبهم نشر الإشاعة لإضعاف المسلمين.

فهذه الإشاعات ما كان لها أن تنتشر لو قابلها المؤمنون بالمنهج الرباني لتلقي الأخبار و تلقي الإشاعات.

🔴 أ - النقطة الأولى: التثبت:

يقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ...)

فأمر الله بالتبين و التثبت، لأنه لا يحل للمسلم أن يبث خبرا دون أن يكون متأكدا من صحته.

التثبت له طرق كثيرة؛ فمنها :

🟠 1 : إرجاع الأمر لأهل الاختصاص:

يقول الله تعالى: ( و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به و لو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ).

وكم من إشاعة كان بالامكان تلافي شرها بسؤال أهل الاختصاص.

🟠 2 :التفكر في محتوى الإشاعة:

كثير من المسلمين لا يفكر في مضمون الإشاعة الذي قد يحمل في طياته كذب تلك الإشاعة، بل تراه يستسلم لها و ينقاد لها و كأنها من المسلمات.

و لو أعطينا أنفسنا و لو للحظات في التفكر في تلك الإشاعات لما انتشرت إشاعة أبدا.

لقد بين الله حال المؤمنين الذين تكلموا في حادثة الإفك فقال سبحانه: ( إذ تلقونه بألسنتكم و تقولون بأفواهكم ما ليس به علم ).

🔴 ب‌- النقطة الثانية: الناقل للإشاعة من الفاسقين.

في الآية السابقة يقول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ...) فجعل الله من نقل الخبر دون تثبت من الفاسقين.

فمجرد نقل الأخبار دون التأكد من صحتها موجب للفسق؛ و ذلك لان هذه الأخبار ليس كلها صحيح، بل فيها الصحيح و الكاذب، فكان من نقل كل خبر و أشاعه؛ داخل في نقل الكذب، لذا جعله الله من الفاسقين.

فالمؤمن لابد له من الحذر في أن يكون عند الله من الفاسقين( الكاذبين ). وكفى - و الله - بذلك كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب.

🔴 ت -النقطة الثالثة: التفكر في عواقب الإشاعة.

و عودة مرة ثالثة للآية السابقة في سورة الحجرات يقول الله تعالى: ( أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )

هلا تفكرت في نتائج الإشاعة.

هلا تدبرت في عواقبها.