🖋 الشيخ محمد الربيعي

[ الجيش ، الشرطة ، الحشد المقدس ]

من اهم النعم التي يعيش الانسان في ظلالها هي نعمة الأمن في الاوطان فكلما كان الوطن اكثر أمانا كانت الحياة اكثر رفاهية واكثر سعادة وهذا مالمسناه من دعاء النبي ابراهيم ( ع ) (رب اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر )، محل الشاهد: ومما لاشك فيه اننا ندرك بكل حواسنا تلك الرسالة النبيلة التي يقوم بها رجل الامن الذي ينتمي لهذا الوطن المعطاء ومدى اهمية دوره في الحفاظ على الامن ليسود الامان بكل ارجاء العراق العظيم.

فهم الساهرون على راحة الناس وحفظ الممتلكات العامة والخاصة ويطبق القانون بكل عفوية.

ايها الاحبة من ابناء الشعب العراقي العظيم

لنتوحد ونضع يد بيد مع رجال الامن لحفظ الوطن من كل شيء وخصوصا للخروج من ازمة الفايروسات محفوظين منتصرين بعون الله الكريم .

يجب ان نتعاون مع رجال الامن لنجاح عملية الحظر الصحي من اجل سلامة الجميع ،و يجب ان نجعل قضية الحظر الصحي تتجه بالاتجاه الايجابي بتكوين علاقة طيبة مع رجال الامن الذين سجلوا اروع القصص البطولة في حفظ العراق من المعتدين وفي التعامل مع ازمة الفايروسات ،ولاننسى ايضا ذلك الحشد المقدس وماقدمة من تضحيات في سبيل حفظ العرض والوطن .

ايها الاحبة لنرفع شعارا [ نحن ورجال الامن روح واحده ضد الفايروسات و الفساد والمفسدين ]، حفظ الله رجال العراق الاوفياء الجيش والشرطة والحشد المقدس