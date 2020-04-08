العراق واهله في قلب أئمة اهل البيت عليهم السلام

🖋 الشيخ محمد الربيعي

العراق بلد احتار به الباحثين والكتاب بمعنى اسمه فأنك تقرأ اراء عدة ولكل رأي مقوماته وسبب تسميته بهذا الاسم ومن بين الاراء لاحظت انه نشر في المادة الثانية من قانون شعار الجمهورية العراقية المرقم 57 لسنة 1959 المنشور في الوقائع العراقية المرقم 151 بتاريخ 5 / 4 / 1959 ان تسمية العراق بمعناه القديم اراكي اي بلاد الشمس وانا ارى من وجهة نظري هذا اوفق الاراء وفعلا العراق الشمس التي ستكون ساطعة لانه عاصمة دولة العدل الالهي .

العراق بقعة وشعبا نال الرعاية الالهية الخاصة واهتمام المعصومين (عليهم السلام )،فكانوا من المادحين له بمواقف عديده نال من خلالها الكرامات التي بها عز الدنيا والاخرة ، فقد ورد عن الامام علي ( ع ) [ انتم الانصار على الحق والاخوان في الدين والجنن يوم البأس والباطنة دون الناس بكم اضرب المدبر وارجو طاعة المقبل ] ،وبعيدا عن الشرح والتفصيل للأحاديث نلاحظ وصف اهل العراق بصفات ( انصار الحق ، الاخوان في الدين، الجنن ،الباطن ، ضاربين المدبر ، طاعة المقبل ) ،فهل توجد صفات اجمل واحسن وابلغ من هذه الصفات التي لو اردنا التعرض لاي منها سنكتب المقالات تلوا المقالات ،وجاء ايضا بحديث اخر للامام علي ( ع ) [ هذه مدينتنا ومحلنا ومقر شيعتنا ] ،واشارة الى العراق وشعبة ، وعن الامام الصادق ( ع ) [ تربة تحبنا ونحبها ]، وقال ايضا ( ع ) [ اللهم ارمي من رماها وعادي من عاداها ] ، وهنا يراد وقفه ووقفه لايسع مقام التطرق لها ،وقال الامام الحسن ( ع ) [ وماعن قلبي فارقت دار معاشري هم المانعون حوزتي وذماري ] ، الله على هذا الوصف الذي يكشف اصالة هذا الشعب وغيرته ، وعن الامام الصادق ( ع ) [ واهل الكوفة اوتادنا واهل هذا السواد منا ونحن منهم ] ، وبحديث اخر عنه ( ع ) عندما دخل عليه جمع من اهل العراق وسالهم الامام ( ع ) ممن انتم ؟ قلنا من اهل الكوفة ،فقال الامام ( ع ) [ مامن بلدان اكثر حبا محبا لنا من اهل الكوفة لاسيما هذه العصابة ،ان الله هداكم لامر جهله الناس فاحببتمونا وابغضنا الناس وبايعتمونا وخالفنا الناس وصدقتمونا وكذبنا الناس ، فأحياكم الله محيانا واماتكم مماتنا ]

الله اكبر ايها العراقيين الشرفاء

فاي شرفا نلتم وستنالوا فانتم ( اصحاب الهدى ،والمحبة ،والبيعة ، والصدق،وحياتكم ومماتكم) مصانة ومضمونه بتوقيع وتأييد المعصومين بالخير والبركات.

فهل بعد هذا التكريم تتعجبون يا أهل العراق من عداء اهل الباطل لكم ؟؟؟!!!

فهل بعد هذا التكريم تتعجبون يا اهل العراق من عداء دول الاستكبار والاستعمار لكم ؟؟؟!!!

يا ابناء بلدي الاعزاء

تكاتفوا ،تحاببوا ،تعاضدوا ،فانتم الشعب المعول عليه رفع راية الحق ،حفظكم الله واعزكم

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