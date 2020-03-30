انفق ولا تكن مدخرا

🖋 الشيخ محمد الربيعي

[[يا ايها الذين امنوا لاتلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ، وانفقو من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني إلى اجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ]] ،يرى منظروا مايعرف بالاقتصاد الاسلامي أن اقرآن استبق جميع النظريات الاقتصادية عندما حض على زيادة الانفاق والاستهلاك كوسيلة لانعاش الاقتصاد ز

بل ويعتقد بعضهم ان الاسلام قدم نظرية متكاملة للانفاق استبقت بقرون نظرية الطلب الفعال لعالم الاقتصاد البريطاني الشهير جون مينارد كينز الذي ينصح الحكومات بزيادة الانفاق العام في زمن الركود كوسيلة لتجاوز الازمة وبالفعل فأن نظرة بسيطة على النص القراني تؤكد أنه يتضمن مئات الايات التي تزين للمسلمين حب الانفاق وتدعوهم الى تجنب الامساك ،وهنا سرد فكري موسعة ليس محله ،في ذات الوقت الاسلام يقف ضد الادخار الذي يشمل الاكتناز ، البخل ، الربا [[ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ]] .

واترك التفاصيل لا قول يا ابناء العراق الشرفاء:

قوموا وفقكم الله الى رحمة ربكم ورضاه بالتعاون والتكاتف للانفاق وليكن ذلك عن طريق كل ميسوري منطقة بمنطقتها فهذا مصداق للوحدة والشعور بالمسؤولية فالغيرة الاسلامية والعربية تدعوكم في ازمة الفايروس ان تبذلوا وتنفقوا في سبيل توازن معيشي فليس من الايمان تنام شبعان وجارك عندة اطفال جياع فالله الله بدينكم فقد دعائكم لذلك، على شرط ضمن خطة مرسومه ومنسقة والابتعاد عن الشخصنة والعلاقات