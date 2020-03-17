أتريدونها انتخابات مبكرة ليس للمال والسلاح سلطة عليها؟

ضياء ابو معارج الدراجي

ماذا فعلتم؟ وكيف تحكمون؟

اذا كان رب البيت في عهده وحمايته كانت أسوء انتخابات مرت على العراق من حيث سوء الحماية وسيطرة المليشيات وصاحبة اقل مشاركة وأكبر عملية تزوير مع حرق وخرق وما الا ذلك حتى شككنا بكل من حصل على مقعد في برلمان الخزي والعار الحالي والذي انتج حكومة جدلية ليس لها سند لا برلماني ولا شعبي لنصل الى ما وصلنا اليه اليوم .

فكيف تريدون للولد ان يصبح افضل من ابيه وهو مشترك في خزي الانتخابات السابقة ،وكيف يحمي انتخاباتكم القادمة؟ هل تريدونها نموذجية حسب تطلعاتكم ؟

هل نسيتم عام ٢٠١٨ وماذا حدث في الانتخابات ؟وكيف لم يحميها رئيس الوزراء السابق ورئيس الكتلة التي ينتمي لها الرئيس المكلف الحالي وكيف أطلق عنان التزوير لمن هب ودب وعزف الملايين عن المشاركة خوفا من السلاح المنتشر بيد غير المنضبطين الذين سيطروا على الشارع في وقتها .

واليوم يكلف الابن البار له ليشرف على إنتخابات مبكرة تريدونها نزيه وخالية من التزوير والولد سر ابية

وعلي راي المثل